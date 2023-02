Julia Stupakin pölähtäminen kisaladulle Toblachissa hämmentää hiihtopiireissä.

Norjalaishiihtäjät hämmästyivät torstaina Italian Toblachissa. He olivat valmistautumassa viikonlopun kisoja varten, kun ladulla hiihteli vastaan venäläinen Julia Stupak.

Kuten suurimmassa osassa muistakin lajeista, myös maastohiihdossa venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat on suljettu ulos kansainvälisistä kisoista. Syynä on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Heillä ei pitäisi myöskään olla mahdollisuutta saada akkreditointia, joka oikeuttaisi liikkumiseen kisa-alueella. Stupakin yllä kuitenkin nähtiin akkreditoinnin mukana tuleva kisaliivi.

Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin kilpailupäällikkö Michal Lamplot kertoi norjalaiselle NRK:lle huomauttaneensa venäläistä liivin käytöstä, kun sai tietää, että Stupak on hiihtänyt kisa-alueella sellainen yllään.

– Kuulin että Julia Stupak oli siellä. Ensin en tiennyt, että hän oli kisaladulla liivi yllään, mutta näin asia oli. Tiedämme, mistä hän on saanut liivinsä, Lamplot sanoo.

Venäjän hiihtomaajoukkueen valmentajan Juri Borodavkon mukaan Stupak on Italiassa korkeanpaikanleirillä.

Norjalaishiihtäjät ovat tilanteesta hämillään. Esimerkiksi Stupakin ladulla nähnyt Tiril Udnes Weng sanoi NRK:lle olleensa hämillään tilanteesta ja että kisaliivin pitäminen tekee tilanteesta vielä pahemman.

Joukkuetoveri Ane Appelkvist Stenseth otti vielä jyrkemmän kannan.

– Mielestäni ei ole oikein, että hän on Toblachissa treenaamassa. Sille on syynsä, miksi meillä on nuo liivit, ja säännöt ovat sellaiset kuin ovat. Se harjoitteluaika kisaladulla on kilpailijoille sekä heidän varustehuoltajilleen. On epäkunnioittavaa, että hän harjoitteli siellä, hiihtäjä ruoti.

Myös Fisin hallituksen norjalainen jäsen Erik Röste otti vähintään puolijyrkän kannan päivän puheenaiheeseen NRK:n artikkelissa. Rösten pitää tilannetta provokaationa. Hänen mielestään kisaliivin antamisen Stupakille pitäisi johtaa seurauksiin.

– Kysymys kuuluu, kuka antoi hänelle sen liivin? Se on sääntöjen rikkomista, sillä liivi on henkilökohtainen. Stupak ei voi pitää sellaista yllään. Tämä tarkoittaa, että henkilöä, joka antoi hänelle liivin, pitäisi rangaista kuten säännöissä sanotaan, Röste mylvi.

Stupak itse ei ole ottanut tapaukseen kantaa.