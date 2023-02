Norjan MM-hiihtovalinnat kuumentavat tunteita – yksi haukuttiin heti turistiksi

Norjan naisten MM-joukkue hämmensi Petter Soleng Skinstadia.

Norjan naisten hiihtomaajoukkueen valinnat maastohiihdon MM-kisoihin Planicassa ovat aiheuttaneet kummastusta hiihdon suurmaassa.

Hiihtoasiantuntija Petter Soleng Skinstad ihmettelee VG:lle, miksi MM-joukkueeseen on valittu muun muassa 21-vuotias Helena Marie Fossesholm, jonka tulokset ovat olleet tällä kaudella vaisuja.

– On yksinkertaisesti niin, että hän on kaukana parhaasta iskustaan. Siksi en ymmärrä, mitä hän tekee MM-kisoissa. Mielestäni hänelle olisi parempi kilpailla muissa kisoissa sen sijaan, että hän matkustaa MM-kisoihin turistiksi ja potkii soraa siellä, Skinstad täräyttää.

Fossesholmin tämän kauden paras sijoitus maailmancupin osakilpailussa on yhdeksäs sija Lillehammerin kympiltä joulukuun alusta.

Vastaavasti joukkueen ulkopuolelle jätettiin muun muassa Val di Fiemmen sprintissä kolmanneksi sijoittunut Mathilde Myhrvold, 24, ja lukuisia sijoituksia kymmenen parhaan joukkoon kauden aikana saavuttanut sprintin suurlupaus Maria Hartz Melling, 20.

– En osaa nähdä, että Fossesholmia, Ragnhild Glörsen Hagaa tai Ane Appelkvist Stensethiä olisi kaavailtu millekään matkalle. Eli lähetämme kolme tyttöä sinne vain katselemaan ja odottamaan, josko muut sairastuvat tai jotain vastaavaa.

Skinstadin mielestä maajoukkueen johdon olisi kannattanut antaa mieluummin Myhrvoldin ja Mellingin kaltaisille hiihtäjille mahdollisuus päästä totuttautumaan aikuisten arvokisatunnelmaan.

Fossesholm on ollut mukana Norjan joukkueessa viime vuonna Pekingin olympialaisissa ja Oberstdorfin vuoden 2021 MM-kisoista, joissa hän oli mukana voittamassa viestikultaa.

Skinstad tiivisti Twitterissä, miten itse muokkaisi nyt valittua naisten joukkuetta: Fossesholm ja Stenseth ulos, Myrhvold ja Melling tilalle.

Norjan maastohiihtojoukkue Planican MM-kisoissa Naiset: Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga, Anne Kjersti Kalvå, Kristine Stavås Skistad, Astrid Öyre Slind, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Silje Theodorsen, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Ingvild Flugstad Östberg. Miehet: Harald Östberg Amundsen, Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Hösflot Kläbo, Simen Hegstad Krüger, Even Northug, Martin Löwström Nyenget, Sjur Röthe, Håvard Solås Taugböl, Didrik Tönseth, Erik Valnes, Sivert Wiig.

Norjan naisten maajoukkueen valmentaja Sjur Ole Svarstad vastasi rauhalliseen sävyyn Skinstadin kritiikkiin.

– Helene Marie Fossesholm on yksi nuorimmista hiihtäjistämme. Lisäksi nyt on käynnissä alle 23-vuotiaiden MM-kisat. Siellä muut hiihtäjät saavat paljon kokemusta. Mitä tulee taas Maria Hartz Mellingiin, hän on mukana maailmancupin joukkueessa ja saa siellä hyvää kokemusta.

Maastohiihdon MM-kisat alkavat Planicassa 22. helmikuuta.