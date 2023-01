Norjassa roihahti riita Johannes Kläbosta – ”Se on skandaali”

Hiihdon MM-kisat lähestyvät. Norjassa kierrokset nousevat.

Norja tunnetaan äärimmäisen intohimoisena hiihtomaana, eivätkä lähestyvät MM-kisat tunnu ainakaan laimentavan tätä kiihkoa.

Nyt Norjassa on syntynyt kiivas väittely tähtisuksija Johannes Hösflot Kläbon, 26, kilpailuohjelmasta Slovenian Planicassa sauvottavissa MM-kisoissa.

TV 2 -kanavan asiantuntijat Petter Northug, 37, ja Petter Soleng Skinstad, 34, ovat täysin eri mieltä siitä, pitäiskö Kläbon osallistua MM-kisoissa 15 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailuun vai ei.

– Meillä on 4–6 parempaa hiihtäjää tuolle matkalle. En ymmärrä, mitä hän saisi irti siitä kilpailusta, hän ei todennäköisesti ole kultakandidaatti sillä matkalla, Skinstad sanoi Norjan TV 2:lla.

Northug on täysin eri linjoilla.

– Tietysti Johannes osallistuu sille matkalle, jos hän on kunnossa. Johannes on voittaja, joten hän voi voittaa (myös kyseisen matkan) maksimipäivänään. Johanneksella on suunnitelma ja uskon, että hän haluaa osallistua myös 15 kilometrille.

– Se on skandaali, jos Johannes on kunnossa ja ei pääse osallistumaan, Northug jyrähteli.

Petter Northug, 37, on entinen mestarihiihtäjä ja yksi historian tunnetuimmista talviurheilijoista.

Pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailut alkavat Slovenian Planicassa helmikuun lopulla.