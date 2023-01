Niko Anttola aloittaa urakkansa nuorten MM-kisoissa, joissa kilpaillaan vuoden 2010 vaativilla olympialaduilla Kanadassa.

Suomen hiihtäjät ovat saavuttaneet nuorten MM-kisoissa Kanadassa jo kolme mitalia, eikä ennakkoon suurin mitaliehdokas Niko Anttola ole edes aloittanut urakkaansa.

Anttola, 19, kilpailee ensimmäisen kerran myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa perinteisellä hiihdettävässä 20 kilometrin yhteislähtökilpailussa.

Anttola on noussut tällä kaudella normaalimatkoilla jo Suomen miesten keskinäisessä rankingissa kuuden parhaan joukkoon, ja päävalmentaja Teemu Pasasen mukaan Anttola on mukana Planican MM-kisojen valintakeskustelussa.

Runsas viikko sitten Anttola saavutti yleisen sarjan SM-kisoissa pronssia 15 kilometrillä (v).

Viime talvena Anttola saavutti nuorten MM-kisoissa hopeaa 10 kilometrin (p) väliaikalähtöisessä kilpailussa, jossa muut mitalistit olivat venäläisiä. Nyt Venäjä on tunnetusti sivussa lähes kaikesta kansainvälisestä urheilusta.

Suomen nuorten MM-joukkueen valmentajan Ville Maunukselan mukaan Anttolaa pidetään muuallakin kuin suomalaisleirissä suurimpana voittajasuosikkina alle 20-vuotiaiden normaalimatkoilla.

– Uskoisin, että meidän suomalaisten lisäksi kaikkien täällä olevien ulkomaisten valmentajien papereissa Niko on distanssimatkoilla oikeastaan ainoa ennakkosuosikki. Varsinkin Norjan ja Ruotsin valmentajien kanssa olen ollut juttusilla tästä asiasta, Maunuksela sanoi HS:lle.

Maunukselan mukaan häneltä on jopa yritetty udella Anttolan taktiikkaa.

– On kysytty, että missä kohtaa Niko karkaa. Oletus on siis ollut, että Niko karkaa muulta porukalta.

Kansainvälinen hiihtoliitto Fis toi täksi kaudeksi maailmancupiin muun muassa sen uudistuksen, että naiset ja miehet hiihtävät samat matkat.

Samalla tämä uudistus otettiin myös nuorten MM-kisoihin, mutta aikuisten arvokisoissa mennään toistaiseksi sillä systeemillä, että naisten matkat ovat lyhyempiä.

Maunukselan henkilökohtainen valmennettava Eevi-Inkeri Tossavainen voitti jo kultaa alle 20-vuotiaiden sprintissä.

– Eevi itse sanoi, että hänestä on tullut distanssihiihtäjä, ja sprintti oli vain alkuverryttely. Kovemmat odotukset hänellä on distanssimatkoille. Kyllä siinä yritetään jatkaa siitä, mihin sprintissä jäätiin. Urheilijalla on varmasti tavoitteena toinen kultamitali, Maunuksela sanoi.

Nuorten MM-kisoissa kilpaillaan vuoden 2010 olympialaduilla.

– Kyllä nämä ovat aikuisten arvokisatason radat eli todella vaativat.

Yhteislähtökilpailut käydään viiden kilometrin lenkillä.

– Joillakin radoilla pysyy hyvällä taktiikalla ja pelisilmällä voittamaan sekunteja, mutta tuo on raaka työrata. Siinä on useita monen minuutin työpätkiä. Se ei ole mikään sellainen tyypillinen, että mennään minuutti ylös ja lasketaan alas. Siellä on alussa miesten vauhdilla kahdeksan minuutin työpätkä. Välissä on yksi ehkä 30 sekunnin lasku, jossa pysyy välissä palautumaan.

– Se on todella raju rata, eikä peesistä ole hirveästi hyötyä, Maunuksela sanoi.

Naisten 20 kilometrin (p) kilpailu alkaa Suomen aikaa klo 20 ja miesten kilpailu klo 22.30. Kilpailuja voi seurata suorana Yle Areenasta.