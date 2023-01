Hiihdon MM-valinnoista tulossa melkoinen soppa – Harri Kirvesniemi väläyttää rajua ratkaisua

Millä kokoonpanoilla Suomi lähtee MM-laduille? Ja kuinka monta mitalia uskallamme odottaa? Asiantuntija Harri Kirvesniemi antaa arvionsa.

Hiihdon MM-kisat alkavat Slovenian Planicassa 22. helmikuuta. Suomen palapelissä on jo monta hiihtäjää kohdillaan, mutta vaihtoehtoja ja puntaroitavaa riittää edelleen.

Perinteisellä tavalla hiihdettävät sprintit kuuluvat edelleen kuumiin kysymyksiin. Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi pitää miesten sprintissä Joni Mäen, Lauri Vuorisen ja Niilo Moilasen paikkoja käytännössä selvinä, mutta neljäs ei tule kuin apteekin hyllyltä.

– Aika kinkkinen tilanne, sillä jos Ville Ahonen ja Olli Ahonen ovat mukana kisoissa, tämä olisi heidän ainoa matkansa. Ristomatti Hakola ei todennäköisesti hiihdä kisoissa vapaata, joten hän tarvitsisi yhden kunnon kisan ennen viestiä. Kallistun siihen, että neljäs olisi ”Rise” (Hakola). Uskon, että hänen kuntonsa vielä nousee, Kirvesniemi sanoo.

Hakolan kausi on ollut vaikea loukkaantumisen takia. Silti hän on vahvoilla viestijoukkueeseen, johon käytännössä varmoja ovat Iivo Niskanen ja Perttu Hyvärinen.

– Lisäksi Remi Lindholmin näytöt ovat olleet aika vahvat ja myös Mäki on edelleen mukana spekulaatioissa.

Suomi on saavuttanut MM-kisoissa miesten viestin mitalisijan viimeksi 2009 Liberecissä.

– Varsinkin miehissä sitä mitalia on odotettu. Olisi jo aika, Kirvesniemi sanoo.

Perusteita toiveikkuudelle löytyy.

– Kun aiemmin hiihtäjä Niskasen, Hakolan ja Hyvärisen perässä on ollut melkoisella takamatkalla, niin tällä hetkellä kuudennenkin taso on parempi. Venäjän poissaolo näkyy etenkin miesten puolella. Jos miehillämme on kunto kohdillaan, on mahdollista taistella hopeasta. Norjahan on tosi kova, Kirvesniemi sanoo.

Iivo Niskanen hiihti viime talvena Pekingin olympiakisoista kolme mitalia, yhden kutakin väriä. MM-kisoista ei ole odotettavissa sitä suurempaa määrää – Niskanen kun hiihtänee kisoissa vain kolme matkaa: viestin lisäksi 50 kilometriä (p) ja yhdistelmäkisan.

Iivo Niskanen hiihtänee Planican MM-kisoissa kolmessa kilpailussa.

Miesten yhdistelmäkisassa starttiviivalla nähtäneen Niskasen lisäksi Hyvärinen, Lindholm ja Arsi Ruuskanen.

Viidellekympille tyrkyllä Niskasen seuraksi ovat Hyvärinen, Hakola ja tämän hetken arvioissa Lindholm.

– Toki Ruuskanenkin on mahdollinen. Hän ja mahdollisesti Lauri Vuorinen ovat potentiaalisia, Kirvesniemi sanoo.

Miesten 15 kilometriä sivakoidaan vapaalla hiihtotavalla. Alkukaudesta sairastellut Niskanen ei todennäköisesti lähde mukaan. Kvartetti näyttäisi kokoonpanolta Lindholm, Ruuskanen, Hyvärinen ja Markus Vuorela.

– On mahdollista, että Vuorela lähtee MM-kisoihin mukaan siksi, että saataisiin täysi joukkue kasaan (15 km:lle).

Parisprintissä (v) Mäen kanssa hiihtänee Vuorinen.

– En usko, että Hyvärinen haluaa siihen kisaan – ja Iivo vielä vähemmän.

Naisten kilpailuissa paljon ratkeaa sillä, mitä matkoja Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski hiihtävät. Muuttujia ja toisiinsa kytkeytyviä vaihtoehtoja on paljon.

Viestijoukkueessa Niskasen ja Pärmäkosken lisäksi hiihtää melkoisella varmuudella Johanna Matintalo.

– Jos ei ihmeitä tapahdu, niin neljäs ratkeaa seuraavalla kuviolla: mikäli Niskanen hiihtää perinteisen osuuden, niin ykkösvaihtoehto on Eveliina Piippo ja kakkonen Jasmi Joensuu. Mikäli Niskanen hiihtää vapaan, niin sitten vaihtoehdot ovat Joensuu ja Anne Kyllönen, Kirvesniemi sanoo.

Kerttu Niskanen kuuluu Suomen suuriin mitalitoivoihin Planicassa.

Sprintissä nähdään ainakin Matintalo ja Joensuu. Jasmin Kähärä nosti osakkeitaan voittamalla 23-vuotiaiden MM-sprintin. Niskasen osallistuminen sprinttiin tuntuu epävarmalta, eikä Pärmäkoskenkaan kiinnostus kisaan ole selvä.

Yhdistelmäkisassa hiihtävät Niskasen ja Pärmäkosken lisäksi todennäköisesti Piippo ja mahdollisesti Kyllönen.

Planicassa Piipon päämatka lienee 10 kilometrin (v) kilpailu. Tässä mukana ovat myös Niskanen ja Pärmäkoski.

Parisprinttiin ovat vahvimmilla Pärmäkoski ja Joensuu.

– Jos mitalimenestyksestä haaveillaan, se edellyttää, että Krista tai Kerttu on mukana. Tällä hetkellä sanoisin, että ehkä Krista, Kirvesniemi arvioi.

Kisojen päätösviikonlopun kolmekymppiä (p) sisältää suuria mitalitoiveita Niskasen ja Pärmäkosken johdolla. Mukaan starttaa myös Matintalo.

– Neljäs hiihtäjä ratkeaa sillä, minkälaisia näyttöjä kisoissa on annettu. Piippo antoi sunnuntaina hyvän näytön maailmancupissa ja nousi taistelemaan paikasta myös yhdistelmäkisaan.

Kirvesniemi arvioi Katri Lylynperän jäävän varahiihtäjän rooliin.

Entä kuinka monta mitalia Kirvesniemi arvioi Suomen saavuttavan Planican MM-laduilta?

– En ole vielä hirveästi ynnännyt, mutta toki tasonnäytön kannalta olisi hienoa, kun molemmista viesteistä tulisi mitali. Myös viimeisen viikonlopun (pitkien) matkojen odotusarvo on kova. Yksikin mitali niiden päälle, niin ollaan plussan puolella. Kolmea viiva neljää mitalia voisi pitää tyydyttävänä tasona, Kirvesniemi sanoo.

Hiihtoliitto julkistaa Suomen hiihtäjät Planican MM-kisoihin myöhemmin.

Ennen MM-kisoja maailmancupissa on ohjelmassa vielä tulevan viikonlopun kisat Italian Toblachissa, jossa hiihdetään sprintit (v) ja 10 kilometrin väliaikalähdöt (v).