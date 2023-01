Vantaalla varastettiin yli 200 metriä sähkökaapelia: ”Tämä on jotenkin ihmeellistä”

Liikuntapaikkamestari Juha Savolainen kertoi, että rötöstely kohdistui vain osaan ulkona olleista lumitykeistä.

Hiihdon Suomen cupin kilpailut pystytään järjestämään monen edellisen vuoden tapaan Vantaan Hakunilassa kahden viikon päästä, vaikka kaupungin lumitykkiarsenaali joutui oudon valikoivan varkauden kohteeksi.

Näin vakuutti torstaina Vantaan laduista vastaava liikuntapaikkamestari Juha Savolainen.

Savolaisen mukaan Hakunilassa on jo riittävästi tykkilunta Suomen cupin vaatiman 2,5 kilometrin kilpaladun ja erillisen lämmittelyladun rakentamiseen.

Savolainen ihmetteli hieman työnantajansa Vantaan kaupungin tiedottamista lumitykkeihin kohdistuneesta varkaudesta, joka tapahtui maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Kaupungin alkuperäisen tiedotteen mukaan tykeistä varastettiin ”kupariputkia”. Myöhemmin tiedotetta korjattiin Savolaisen huomautettua asiasta.

– Viidestä lumitykistä varastettiin kupariset sähkökaapelit eikä mitään kupariputkia, Savolainen sanoi.

Savolaisen mukaan Hakunilan ”stadionilla” oli yöllä ulkona viisi lumitykkiä ja maastossa kolme. Varkaus tapahtui valikoivasti, sillä stadionilla sähkökaapeli vietiin neljästä tykistä ja maastossa yhdestä.

Savolaisen mukaan yhdessä tykissä oli kaapelia vähintään 40 metriä, joten yhteensä varkaan tai varkaitten mukaan lähti yli 200 metriä kaapelia.

Savolainen laski, että uusien kaapelien hankkiminen ja asentaminen tulee maksamaan noin tuhat euroa tykkiä kohden.

– Kyllä tämä on turhauttavaa. Kerran aikaisemmin on tapahtunut samalla tavalla, että osa on varastettu. Tämä on jotenkin ihmeellistä.

Savolaisen mukaan Hakunilassa on nyt neljä toimivaa tykkiä ja Petikossa toinen mokoma.

– Pitää vähän miettiä, miten uudet kaapelit laitetaan. Jos touhu on tuollaista, niin kaapelit olisi hyvä saada irti tykeistä. Jos tykit joudutaan jättämään ulos, niin kaapelit voisi viedä sisälle. Sitä tässä vähän selvittelen. Siinä tulee yksi liitos lisää, ja puhutaan kuitenkin voimavirrasta.

Savolaisen mukaan varkauden kohteeksi joutuneet tykit ehditään saada kuntoon lopputalven aikana.

– Mutta se vaatii ylimääräistä työtä. Muutenkin on haasteita sään kanssa. Onneksi saatiin tykitettyä viime viikonloppuna aikamoiset kasat.

Vantaan Hakunilassa kilpaillaan hiihdon Suomen cupin normaalimatkat ja viestit 11.–12. helmikuuta.