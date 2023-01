Ruotsalaishiihtäjältä jyrkkä kanta venäläisten päästämiseen MM-kisoihin – on valmis radikaaliin ratkaisuun

Linn Svahn on valmis boikotoimaan MM-hiihtoja.

Ovatko venäläishiihtäjät tervetulleita Planican MM-laduille? Ei, mikäli asiaa kysyy Ruotsin maajoukkuehiihtäjiltä.

Ruotsalaislehti Aftonbladet haastatteli Linn Svahnia ja Jens Burmania. Kaksikko antoi täystyrmäyksen venäläisten mahdolliselle paluulle.

Svahn huomautti tilanteen Ukrainassa olevan edelleen sama: Venäjä jatkaa hyökkäyssotaansa. Svahn sanoi, ettei haluaisi avata edes keskustelua venäläisurheilijoiden palaamisesta kansainvälisille laduille.

23-vuotias ruotsalainen uhosi boikotoivansa MM-kisoja, mikäli venäläiset pääsevät kisaamaan.

– Seison sanojeni takana. Se on ehkä helppoa, kun en ole elämäni kunnossa, mutta toivon, että minulla on selkärankaa boikotoida. Kyse on urheilua isommista asioista, ihmisten elämistä, Svahn tuumi.

Burman, 28, oli samoilla linjoilla.

– Sota jatkuu, enkä voi ymmärtää, miten ihmiset yhtäkkiä muuttavat mieltään. Heidän (venäläisten) palauttaminen kilpailemaan olisi epäreilua, Burman sanoi.

Burmanin mukaan Fisin kannattaisi ottaa mallia kansainvälisestä ampumahiihtoliitosta Ibusta, joka on ei ole arponut asian ympärillä, vaan linjannut venäläisten ja valkovenäläisten pysyvän ulkona kisoista.