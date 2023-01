Hiihdon suomalaisen huippulupauksen tulokset romahtivat – kertoo nyt karmeasta tilanteestaan

IF Minkenin Alexander Ståhlbergin viime kuukaudet ovat olleet vaikeita, mutta nyt tunnelin päässä näkyy valoa.

Tampere

Vöyriläinen Alexander Ståhlberg nousi rytinällä hiihtomaailman tietoisuuteen keväällä 2021, kun hän nappasi nuorten MM-kisoista kolme mitalia. Tällä kaudella nuoresta miehestä ei ole kuulunut ja tulokset ovat jääneet odotettua heikommiksi.

Tampereen SM-hiihdoissa paljastui syy vaikeuksien takana. 20-vuotias Ståhlberg kertoi olleensa viime kesänä kahdessa leikkauksessa ja kärsineensä viime kuukausina palautumisongelmista.

– Yritin pudottaa talveksi painoa, sillä luulin, että hiihtäisin siten nopeammin, mutta kävikin toisinpäin.

Kevytrakenteisen Ståhlbergin paino putosi joulukuussa useita kiloja, mikä heikensi treenivastetta.

– Kropassa on ollut liian vähän energiaa, enkä ole saanut harjoittelusta mitään irti, hän kertoi lauantain 15 kilometrin vapaan kisan jälkeen.

Vaikeudet ovat ottaneet koville myös henkisellä puolella.

– Haluaisin aina näyttää olevani parempi, mutta olen ollut aika huonossa kunnossa, niin se on ottanut päästä.

Vaikka Ståhlbergin äänestä kuuluu pettymys, ei hän ole harkinnut suksien naulaan ripustamista. Viime kuukausien vaikeudet ovat vain lisänneet harjoitusmotivaatiota – hetkittäin ehkä liiaksikin.

– Kun on tuntunut väsyneeltä, enkä ole saanut treenistä mitään irti, olen silti vaan jauhanut liikaa ja yrittänyt haastaa itseäni.

Nyt pahimmat tuskat vaikuttaisivat olevan takanapäin. Näin uskovat sekä Ståhlberg että hänen valmentajansa Matias Strandvall.

– Mun mielestä Alexanderin tilanne näyttää valoisalta. Tunnelin päässä on valoa, ja tänään mentiin ehdottomasti parempaan suuntaan, Strandvall kommentoi.

Ståhlberg oli lauantain 15 kilometrin vapaan kilpailussa 20:s. Hän jäi kilpailun voittaneesta Remi Lindholmista minuutin ja 40 sekuntia.

Strandvall ja hänen suojattinsa nousivat reilu vuosi sitten otsikoihin, kun Ståhlberg kertoi suorittavansa siviilipalveluksen. Samalla he kritisoivat Puolustusvoimien urheilukoulua siitä, ettei urheilijoilla ole siellä mahdollisuutta kehittyä uralla eteenpäin.

– Matu Strandvall sanoi heti, että sä et armeijaan lähde. Olin miettinyt ennen kutsuntoja samaa, koska en ole kuullut yhdenkään maastohiihtäjän kehittyneen armeijassa, Ståhlberg totesi marraskuussa 2021.

Nyt Ståhlberg suorittaa siviilipalvelusta entisessä opinahjossaan Vöyrin urheilulukiossa ja on ratkaisuunsa tyytyväinen.

– Se on ollut hyvä, että on saanut treenata, mutta on tietenkin ollut vaikeaa, kun ongelmaa on ollut paljon, eikä treenistä ole saanut mitään irti.

Tammi-helmikuun vaihteessa Kanadassa hiihdetään nuorten MM-kisat, joissa Ståhlbergia ei nähdä. Se ei nuorta miestä sen suuremmin harmita, sillä hän tietää olevansa kaukana parhaasta tuloskunnostaan.

– Saa muut pojat lähteä sinne, hän kommentoi.