Remi Lindholm lähetti hilpeyttä herättävän toiveen seurakavereille: ”Toivottavasti ei ihan liian kovat juhlat”

Imatran Urheilijoiden mies lähtee lauantaina kultajahtiin.

Tampere

Imatran Urheilijoiden ykkösjoukkue juhli SM-hopeaa miesten parisprintissä perjantaina, mutta seuran tähtihiihtäjä Remi Lindholmin värittämä kakkosjoukkue löytyi vasta sijalta 12.

Lindholmia tämä ei suuremmin harmittanut, sillä viikonlopun tähtäin on lauantain 15 kilometrin vapaan väliaikalähtökisassa.

– Pääkisa on huomenna, niin tämä oli vain tällainen kokeilu, Lindholm kertoi parisprinttifinaalin jälkeen ja jatkoi:

– Ei se hirveän hyvin mennyt. Ladulla oli tosi vähän tilaa mennä ohi. En päässyt kertaakaan kärkeen, kun oli sen verran ahdasta. Se vähän harmittaa, kun olisin muuten lähtenyt lyömään vauhtia.

Vaikka sprintti ei ole Lindholmin ominta osa-aluetta, oli hänellä yksiselitteinen näkemys parisprintin muuttuneesta karsintajärjestelmästä.

Kun aiemmin molemmat urheilijat hiihtivät karsinnoissa samaan tapaan kuin finaaleissa, nyt karsinnat suoritettiin aika-ajona, jossa kumpikin hiihtäjä hiihti sprinttiradan kertaalleen ja finaalipaikka irtosi yhteenlasketuilla ajoilla.

– Tykkäsin enemmän entisestä (systeemistä).

Lindholm perusteli näkemystään sillä, että uuden järjestelmän vuoksi finaaleissa nähdään aiempaa vähemmän hyytymisiä, kun hiihtäjillä on karsinoissaan takana kolmen vedon sijaan vain yksi startti.

– Ois katsojillekin parempaa viihdettä, jos karsinnassakin vedättäis kolme vetoa.

Lauantain 15 kilometrin kilpailuun Lindholm starttaa selkeä tavoite mielessään.

– Kyl mä lähen voittamaan.

Tavoitetta helpottaa, että ykkössuosikki Iivo Niskanen ilmoitti aiemmin tällä viikolla jättäytyvänsä pois SM-kisoista.

Lue lisää: Iivo Niskanen jättää SM-hiihdot väliin – paljasti syyn Ylelle

Lindholmilla on lauantaiksi taktiikka, joka on tuonut menestystä myös kansainvälisillä kisaladuilla.

– Kolme aika tasaisen kovaa kierrosta (on tähtäimessä). Sillä on yleensä maailmallakin pärjätty, ettei lähde alussa ihan all in ja hyydy lopussa tai lähde alussa ihan kävelemään ja jätä kaikkea loppuun.

Perjantain parisprintin jälkeen Lindholm suuntaa lepäämään Imatran Urheilijoiden vuokraamalle mökille, joka sijaitsee parinkymmenen kilometrin päästä Kaupin urheilupuistosta.

– Toivottavasti siellä ei ole ihan liian kovat juhlat, vaikka nuo (seurakaverit) nyt ottikin hopeaa, hän naurahti.