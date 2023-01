Rebecca Ehrnroothin, 23, videoita on katsottu yli miljoona kertaa – ”Helvettiäkö sinä jotain somea teet”

Rebecca Ehrnrooth yrittää edelleen palautua syksyn rasituksesta. Hän jakoi tarinansa sosiaalisessa mediassa tarjotakseen vertaistukea muille samassa tilanteessa oleville urheilijoille.

Tampere

Espoon Hiihtoseuran Rebecca Ehrnrooth, 23, palasi viikonlopun Tampereen SM-kisoissa kisaladuille kuukausien tauon jälkeen. Vaikka hän ja Pinja Aaltonen karsiutuivat vapaan parisprintin finaalista, oli Ehrnrooth suoritukseensa tyytyväinen.

– Aika kankeaa ja karseaahan se oli, mutta meni melkein paremmin kuin odotin.

Suoritus oli Ehrnroothin perustasosta kaukana, mutta viime syksyn vaikeuksien jälkeen hieno voitto.

Ehrnrooth vietti syksyn yliopistovaihdossa Oslossa, jonne pääsemisestä hän oli haaveillut pitkään. Vaihto oli pakollinen osa ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun, Hankenin opintoja.

Ehrnrooth oli päättänyt jo hyvissä ajoin, että haluaa viettää vaihtonsa paikassa, jossa hiihtoon voi panostaa täysillä. Potentiaalisia kohteita olivat Itävallan Innsbruck ja Norjan Oslo, jotka tunnetaan molemmat hyvistä hiihto-olosuhteistaan.

– Halusin lähteä vaihtoon hiihto edellä ja pääsinkin juuri sinne, minne halusin.

Elokuun alussa alkanut vaihto käynnistyi rattoisasti.

– Sain treenattua hyvin ja koulukin lutviutui siihen.

Parin kuukauden jälkeen kaikki kääntyi kuitenkin päälaelleen. Täydet koulupäivät, uusi asuinympäristö ja siihen päälle vielä treenit alkoivat vaatia veronsa.

Rebecca Ehrnrooth pääsi treenaamaan Holmenkollenin maisemiin:

Katkeamispiste koitti loppusyksystä Itävallan Ramsaussa, jonne Ehrnrooth oli lähtenyt treenaamaan tulevaa kautta silmällä pitäen.

– Siellä tuli vedettyä vähän liian kovaa, ja oikeastaan siitä asti on ollut kokonaiskuorman kanssa ongelmia, Ehrnrooth muistelee nyt lokakuisia tapahtumia.

Vaikka väsymys painoi, Ehrnrooth suoritti vaihdon loppuun ja matkusti takaisin Suomeen joulukuun alussa. Matka Oslosta Helsinkiin oli tullut syksyn aikana tutuksi, sillä hiihtäjä piipahti kotimaassaan opintojen ohessa useampaan otteeseen.

Nyt hän arvelee, että runsas matkustelu oli yksi niistä tekijöistä, jotka katkaisivat kamelin selän.

Ennen joulua Ehrnrooth oli täyslevossa pari viikkoa ja on sittemmin palannut hiljalleen takaisin treenien pariin. Edelleen harjoitusohjelma koostuu pitkälti kaikesta muusta kuin itse hiihdosta.

– Olen treenannut tosi monipuolisesti: käynyt pelaamassa tennistä, sulkista ja yrittänyt saada eri liikuntamuotoja. Lääkärien mukaan olen saanut itseni todennäköisesti hiihtämällä jumiin, niin sillä se ei parane.

Loppusyksyn romahdus vesitti tämän kauden menestystoiveet. Nyt Ehrnrooth yrittää saada kehonsa takaisin kuntoon ja on kääntänyt katseensa jo kohti ensi kautta.

– Olen sen verran realisti, etten todennäköisesti pääse omalle tasolle tämän kauden aikana. Mutta nyt kun tulee harjoiteltua, en näe mitään syytä, miksei ensi kaudella kulkisi paremmin.

Suksia Ehrnrooth ei ole laittamassa naulaan, vaikka hän onkin pohtinut arkeaan ja harjoitteluaan hieman uusiksi.

– Olen miettinyt, että satsaisin myös opintoihin ja palaisin takaisin junnuvuosien harjoitteluun, eli lisäisin tehoja ja vähentäisin määrää.

– Tavoitteellisesti haluan päästä samalle tasolle kuin viime vuonna, eli haluan taistella sprinttikisoissa niistä kymppijoukon sijoituksista täällä Suomessa.

Ehrnrooth on menestynyt parhaiten juurikin juniorivuosinaan. Hän nousi keväällä 2019 nuorten MM-joukkueeseen ja kilpaili Suomen väreissä Lahdessa, mutta viime vuosina vastaavanlaista nousukiitoa ei ole nähty.

Espoon Hiihtoseuran nainen on puhunut vaikeuksistaan avoimesti sosiaalisessa mediassa, jossa hän on kerryttänyt itselleen uskollisen fanikunnan. Instagramissa seuraajia on kasaantunut reilut 5 600 ja TikTokissa yli 10 tuhatta.

Katsotuinta TikTok-videota on tapitettu huimat 1,1 miljoonaa kertaa.

Ehrnrooth aloitti TikTok-uransa kolmisen vuotta sitten, ja siitä lähtien hän on päivittänyt tililleen aktiivisesti hiihto- ja urheiluaiheisia videoklippejä. Nykyisin hän saa sosiaalisen median kautta hieman tuloja, ja kaupalliseen puoleen on tarkoitus panostaa tänä vuonna vielä lisää.

– Jos en mene kesätöihin, fokus on todennäköisesti someissa, sillä sitä kautta voisi saada enemmänkin tuloja.

23-vuotiaan urheilijan videot ovat keränneet pääosin positiivista palautetta, mutta mukaan on mahtunut muutamia suunsoittajia.

– Totta kai välillä tulee niitä, jotka kirjoittaa, että helvettiäkö sinä jotain somea teet, kun et edes pärjää kisoissa, Ehrnrooth kertoo naurahtaen.

Mukavat viestit kuitenkin kannustavat jatkamaan. Sellaisia on sadellut loppuvuoden rehellisen avautumisen jälkeen.

– Kaikille tulee joskus vaikeuksia ja niistä pitää puhua, jotta niistä pääsee yli. Tiedän, että monet (hiihtäjät) kamppailevat syömisen, kokonaiskuormituksen ja tuloksen tekemisen kanssa. Haluan olla vertaistuki ja näyttää, etteivät he ole yksin asioiden kanssa, Ehrnrooth avaa syitä sille, miksi haluaa näyttää somessa myös elämänsä varjopuolet.

Tampereen SM-hiihdoissa Ehrnroothin urakka jäi yhden päivän pituiseksi. Perjantain parisprintin jälkeen hän matkusti palautumaan ennen ensi viikonloppuna Espoossa hiihdettäviä kotikisoja.

– Nyt en saanut vielä lupaa hiihtää muut kuin parisprintin, mutta ensi viikonloppuna starttaan molempiin kisoihin, Ehrnrooth huikkaa hymyillen ja jatkaa matkaa suksien kanssa eteenpäin.