Eveliina Piippo törmäsi ladulla Ristomatti Hakolaan – pian ohikulkija kertoi tärkeän tiedon

Kuntohiihtäjä kertoi Piipolle palkinnosta, jonka Hakola oli luvannut.

Tampere

Maastohiihtäjä Ristomatti Hakola julkaisi viime viikolla Instagramissa seuranhakuilmoituksen, jossa etsi kovaa treeniseuraa tositarkoituksella. Viikonloppuna tärppäsi, kun Eveliina Piippo tupsahti sattumalta samalle ladulle.

Alkuperäisen ilmoituksen ehtoja Piippo ei aivan täyttänyt, sillä haussa oli ”primääristi miesseuraa”.

Lue lisää: Ristomatti Hakola julkaisi omaperäisen seuranhaku­ilmoituksen – kommenteissa alkoi heti kova kuhina

– Satuttiin Risen kanssa siihen samaan aikaan. Hän kysyi, mikä treeni mulla on ja kävi ilmi, että mäkin olen vetämässä harkkakisaa, Piippo kertoi kaksikon kohtaamisesta.

Piippo ei tällä hetkellä ole itse sosiaalisessa mediassa, joten Hakolan seuranhakuilmoitus oli jäänyt häneltä kokonaan huomaamatta. Onneksi ystävällinen kuntohiihtäjä pelasti tilanteen kertomalla Piipolle, että Hakola oli tullut ilmoituksessa luvanneeksi vastustajalleen palkinnon.

Kilpailun lopullinen voittaja ei täysin selvinnyt, sillä Hakola hiihti kierroksen enemmän kuin Piippo, joten heidän tuloksensa eivät olleet aivan vertailukelpoiset. Hakola kuitenkin lupautui tarjoamaan Piipolle lounaan, josta oli päivityksessäänkin maininnut.

– Se on vielä lunastamatta. Kyllä mä aion Riseä siitä muistutella. Kun mä haluan – oliks se nyt – keittolounasta, niin tiedän, keneltä lähden sitä kysymään, Piippo totesi naurahtaen.

Sekä Piippo että Hakola hiihtävät viikonloppuna SM-mitaleista Tampereella. Molemmilla on takanaan pidempi kilpailutauko, joten nälkää varmasti riittää.

Piipon tähtäimessä on erityisesti lauantain 15 kilometrin vapaan väliaikalähtökilpailu, jossa hän haluaa kirkastaa neljän vuoden takaisen pronssinsa vähintään hopeiseksi.

– Jotta olisin tyytyväinen, pitäisi melkein tulla hopeaa normimatkalta. Mieluusti haluaisin tarjota haastetta myös ihan kärjelle, Piippo kertoi SM-hiihtojen lehdistötilaisuudessa maanantaina ja jatkoi:

– Haluaisin nyt sellaisen viikon, että pystyisin viikonloppuna saamaan itsestäni kaiken irti.

Piippo on saanut uutta pontta menoonsa valmentajanvaihdoksesta. 24-vuotiasta hiihtäjää valmentaa nykyisin Santeri Erola, joka luotsaa myös Remi Lindholmia.

– Tunnen Remin pitkältä ajalta, ja tiedän paljon hänen harjoittelustaan. Olen itse vähän samanlainen kuin Remi, että tykkään treenata paljon. Siksi otinkin Santtuun yhteyttä, ja siitä se sitten lähti, Piippo muisteli viime vuoden tapahtumia.

Eveliina Piippo lähtee tulevana viikonloppuna mitalijahtiin.

Aamulehden haastattelussa Piippo kertoi ottaneensa harjoituskisan myös Lindholmia vastaan. Kun häneltä tiedusteltiin, kumpi miehistä oli nopeampi, kallistui vaaka Lindholmin puoleen Hakolaan verrattaessa.

– Kyl mä Remin puoleen tällä hetkellä kääntyisin, Piippo sanoi.

Tästä huolimatta myös Hakolan tilanne on tällä hetkellä parempi kuin kuukausiin, mikäli on uskominen hänen henkilökohtaista valmentajaansa Teemu Pasasta. Hän on myös koko Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentaja.

– Risellä on ollut hyvä harjoitusjakso sieltä loka-marraskuun vaihteesta saakka. Hänellä ei ole ollut mitään ongelmia useampaan kuukauteen, joten olen sillä tavalla ihan luottavainen, Pasanen kommentoi ja jatkoi:

– Pitäisi olla ihan hyvässä kunnossa. Nyt viikonloppuna sitten nähdään virallisissa kisoissa, mikä tilanne on.

Teemu Pasanen on Ristomatti Hakolan henkilökohtainen valmentaja.

Pasasen mukaan Hakola on panostanut perinteisen harjoitteluun, eikä häntä nähdä viikonloppuna 15 kilometrin vapaan kisassa. Vapaan pariviestiin ja perinteisen sprinttiin mies kyllä starttaa.

Mitään tiettyjä tavoitteita ei ole viikonlopun SM-kilpailuihin asetettu.

– On ollut niin paljon vaikeuksia, ettei olla hirvittävästi etukäteen mietitty mitään tavoitteita, vaan lähdetään hiihtämään ja katsotaan, miten menee. Jos menee hyvin, tulee lisää kisoja, Pasanen kertoi.

Tampereen SM-hiihdoissa on Hakolan ja Piipon lisäksi mukana suuri joukko Suomen kirkkaimpia hiihtotähtiä. Viivalla ovat muun muassa Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski. Kerttu Niskaselta kilpailut jäävät välistä.