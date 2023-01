Kuvat: Vesisateet ovat piiskanneet Tamperetta – tältä näyttää SM-hiihtojen lumitilanne

Se, millä lenkillä lauantain vapaan väliaikalähdöt hiihdetään, selviää vasta lähipäivinä.

Tampere

Vaikka vesisateet ovat piiskanneet Tampereen maisemat lähes lumettomiksi, Kaupin laduilla lunta vielä piisaa – ainakin sen verran, että viikonlopun SM-hiihdot pystytään järjestämään suunnitelmien mukaan. Näin kertoo kilpailunjohtaja Pasi Rajala.

– Meillä on 2,5 kilometrin pituinen sprinttirata, joka on tehty tykkilumesta paksulla kerroksella ja leveäksi. Se varmistaa kilpailun läpiviennin, joten sellaista perushuolta ei ole.

Sprinttirata palvelee hyvin sekä perjantain parisprintissä että sunnuntain sprinteissä. Lauantain 15 ja 10 kilometrin vapaan väliaikalähtöjen kannalta olisi kuitenkin ihanteellista, että myös Kaupin kilpavitonen, eli 5 kilometrin latu, olisi hiihtokunnossa.

Puolet ladusta on luonnonlunta.

– Se on pysynyt vesisateessa yllättävän hyvänä, oikein tehdyn huollon ansiosta, Rajala kuvailee tämänhetkistä tilannetta.

Vielä ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, päästäänkö viiden kilometrin ladulla kisaamaan viikonloppuna. Asiaa tarkastellaan seuraavan kerran heti maanantaina.

– Katsotaan ladun kunto ja tilanne ja otetaan siihen arvio ratamestarilta ja muilta asiantuntijoilta. Katsotaan, tehdäänkö päätös tänään vai onko sitä edellytyksiä siirtää eteenpäin.

Mikäli 2,5 kilometrin lisälenkki todetaan hiihtokelvottomaksi, myös lauantain kilpailussa kierretään 2,5 kilometrin tykkilumilatua. Tämä muuttaisi 15 ja 10 kilometrin vapaan väliaikakilpailujen luonnetta huomattavasti.

– Uskon, että jokainen urheilija haluaisi hiihtää lauantaina sen pidemmän lenkin.

– Pidemmälle ladulla on enemmän tilaa ja jonoja muodostuu vähemmän. Rata on tietysti myös monipuolisempi: erilaisia laskuja ja nousuja on enemmän, vaikka 2,5 kilometrin radallakin nousumetrejä kertyy lähes yhtä paljon, Rajala kertoo.

Tampereen SM-hiihdoissa nähdään useampia Suomen hiihtotaivaan kirkkaimpia tähtiä. Mukaan ovat ilmoittaneet muun muassa Iivo Niskanen, Krista Pärmäkoski ja pitkällä harjoitustauolla ollut Ristomatti Hakola.

Rajala toivoo, että tähtihiihtäjät vetäisivät paikalle runsaasti yleisöä.

– Katsomoon mahtuu 2 000 ihmistä. Jos se saadaan täyteen, olen aika iloinen, hän vinkkaa.

Edes Kerttu Niskasen poisjäänti ei ole saanut järjestäjiä tolaltaan, sillä he ovat Rajalan mukaan osanneet varautua siihen, etteivät kaikki maajoukkuehiihtäjät todennäköisesti pääse paikalle.