Jelena Välbe suolsi yllättäviä kommentteja Venäjän menosta: ”Neuvostoaikana ei olisi tullut kuuloonkaan”

Nuorisourheilun tukemisen puute harmittaa Jelena Välbeä.

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe muistaa, minkälaista oli nukkua lentokentän lattialla, kun oma lento viivästyi tuntikaupalla ilman selityksiä. Samasta ei hiihtopomon mukaan ollut aiemmin tällä viikolla pelkoa, kun lento hiihtokilpailuihin Syktyvkariin siirtyi pariin otteeseen.

Välbe muisteli vanhoja aikoja Sport-Expressille antamassaan haastattelussa. Siinä hän kertoi, mitä asioita kaipaa Neuvostoliitosta ja mitkä asiat olivat ennen paremmin.

– Silloin (lentokentällä) ei ollut mitään tekemistä. Ei ollut odotustiloja. Jos lento viivästyi, siitä ei koskaan ilmoitettu etukäteen. Sitten etsittiin tila esimerkiksi portaiden alta, asetettiin lehti makuualustaksi, ja nukuttiin siinä. Lennoille tuotiin omat ruuat. Kun ihmiset ottivat ruokansa esille, koko kone täyttyi ruuanhajusta, Välbe muisteli.

Välben mukaan Neuvostoliiton ajoista voisi oppia paljon nyky-Venäjällä. Eritoten hän kantaa huolta nuorisourheilun tilasta. Taloudellista tukea ei tule riittävästi.

Ennen Välben mukaan valtio kattoi kulut välineistä matkoihin, mutta nyt paljon lankeaa vanhempien harteille.

– Tukea ei tule riittävästi. Kaikki on nykyään aivan toisin. Mutta me halusimme markkinatalouden. Kaikki on vanhemmille kallista. Ihmisillä on varmasti ristiriitaisia muistoja pioneeri- ja Komsomol-järjestöistä, mutta minulla on vain hyviä. Olisi hyvä, jos tulevaisuudessa lapsilla olisi taas tällaisia. Nyt yritetään rakentaa jotain uutta, mutta se ei ihan toimi.

Kultamitalisti Jelena Välbe matkalla maaliin Venäjän lippu kädessään Trondheimin MM-kisoissa 1997.

Venäjän hiihtopomo Välbe on Ukrainan sodan alkamisen jälkeenkin kertonut julkisuudessa tukevansa presidentti Vladimir Putinia.

– Olen äänestänyt Vladimir Putinia aina, kun hänet on valittu presidentiksi. Siksi en koskaan kiistä, keskustele tai edes ajattele hänen päätöksiään – luotan häneen täysin. Se on mielestäni oikea tapa toimia, Välbe sanoi venäläiselle Ria Novostille vuodenvaihteen tienoilla.

Välbe löytää kotimaansa nykymenosta myös kritisoitavaa. Hän esimerkiksi harmittelee, että erot rikkaiden ja köyhien välillä ovat kasvaneet niin suuriksi. Ihmisten välillä on aiempaa paljon enemmän eripuraa hänen mukaansa. Nykyisin saa Välben mielestä olla enemmän huolissaan turvallisuudesta kuin aiemmin, Välbe sanoi Sport-Ekspressille.

– Minulla on ystäviä, jotka asuvat omassa talossaan, eivätkä he salli lapsiensa kutsua luokseen luokkatovereitaan. He eivät halua aiheuttaa kateutta. Neuvostoaikoina tällainen ei olisi tullut kuuloonkaan. Kaikilla oli tshekkiläistä kristallia, romanialaisia tai jugoslavialaisia huonekaluja, samat matot.

54-vuotias Välbe edusti Neuvostoliittoa, Ivyä ja Venäjää 1980–90-luvuilla. Hän voitti kolme olympiakultaa ja 14 MM-kultaa pitkän uransa aikana.