Ruotsista kova syytös: käyttävätkö Venäjän hiihtotähdet tilannetta härskisti hyväkseen? ”Olen varma, että jotkut tekevät niin”

Calle Halfvarsson epäilee venäläisten harjoittavan vilppiä.

Ruotsalaishiihtäjä Calle Halfvarsson pelkää, että hänen venäläiset kilpakumppaninsa saavat tällä hetkellä käyttää rauhassa dopingia. Halfvarsson kertoo norjalaiselle Nettavisinille, ettei hän tiedä, miten maailman antidopingjärjestö Wada tällä hetkellä venäläisten kanssa toimii.

Venäjän urheilijoita ei testata tällä hetkellä kansainvälisissä kisoissa, koska he eivät saa osallistua maailmancupiin Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi.

Panna ulottuu ainakin kuluvan kauden loppuun, mutta Halfvarssonin mielestä doping ja kiellettyjen aineiden testaaminen mutkistaa entisestään venäläisten päästämistä takaisin kansainvälisille laduille.

– Pitäisikö meidän päästää heidät takaisin ilman, että meillä on mitään käsitystä siitä, mitä he ovat puuhanneet Venäjällä? Emme tiedä, mitä heidän elimistöönsä menee harjoituksissa, jos he tietävät, ettei heitä testata, Halfvarsson kysyy.

Halfvarsson uskoo, että Venäjällä pelataan tällä hetkellä likaista peliä.

– En usko, että kaikki pelaavat likaista peliä, mutta olevan varma, että jotkut tekevät niin, sanoo ruotsalainen.

Hän vaatii venäläisille karanteeniaikaa, ennen kuin heidät voidaan päästää takaisin.

– Pitää olla aika, jolloin venäläisiä testataan. Itse asiassa aika pitkäkin aika. Ehkä heitä pitäisi testata vuoden ajan, ennen kuin he voivat palata, Halfvarsson sanoi Nettavisenille.

Wada ampui samassa norjalaislehden jutussa ruotsalaisen väitteet alas. Organisaation viestintäpäällikkö James Fitzgerald kertoi, etteivät testauskäytännöt muutu, vaikka urheilijat ovat kansainvälisessä kilpailukiellossa.

Hän kuitenkin sanoi, ettei Wada hoida testaamista vaan on ulkoistanut sen Venäjän antidopinginelin Rusadalle sekä Kansainväliselle hiihtoliitolle Fisille. Testaus on Fitzgeraldin mukaan jatkunut normaalisti koko Ukrainan sodan ajan.

Fis vahvistaa Fitgeraldin väitteen.

Norjan antidopingtoimisto kertoi Nettavisinille kuitenkin ymmärtävänsä Halfvarssonin epäluuloa. Norjalaiselin kertoo, ettei silläkään ole tarkkaa tietoa, miten testaaminen Venäjällä on käytännössä järjestetty.