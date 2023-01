Veronika Stepanova, 22, puolusti raivokkaasti Vladimir Putinia – ”Voin vain pyöritellä silmiäni”

22-vuotias Veronika Stepanova tukee raivoisasti Vladimir Putinia.

Maastohiihdon venäläinen olympiavoittaja Veronika Stepanova, 22, on tukenut rajuin sanankääntein maansa 70-vuotiasta presidenttiä Vladimir Putinia.

Stepanovan sanomiset nousivat pintaan, kun norjalaisessa Dagbladet-lehdessä kysyttiin vuonomaan hiihtolegendan Vegard Ulvangin, 59, mielipidettä Stepanovasta.

Kansainvälisen hiihdon johtotehtävissäkin työskennellyt Ulvang totesi, että Venäjän hyökättyä Ukrainaan Stepanovasta tuli Venäjän hallinnon sanansaattaja.

Ulvang myös mainitsi, etteivät venäläisurheilijat uskalla puhua kriittisesti maansa johdosta, koska siitä voi koitua ankara rangaistus.

Dagbladet-lehti esitti Ulvangin lausunnot Stepanovalle. Hän ei ollut mielissään.

– Voin vain pyöritellä silmiäni kuultuani hänen sanomisistaan. Toivon, että hyväksytte pahoitteluni, jos teillä todellakin on hallinto Norjassa. Meillä on suosion perusteella valittu presidentti, jonka suuri enemmistö kansasta on halunnut virkaansa. Olen pahoillani, jos faktat eivät sovi median ja herra Ulvangin kertomukseen, Stepanova latasi.

Stepanova myös totesi, ettei hän ole mikään Venäjän palkattu sanansaattaja, eikä häntä ole ohjeistettu ajattelemaan asioista jollain tietyllä tavalla.

Venäjän raaka hyökkäys Ukrainaan on tuomittu jyrkästi ja laajalti ympäri maailmaa. Itänaapurimme on suljettu kansainvälisen urheilun ulkopuolelle sodan takia.