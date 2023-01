Jelena Välbe latasi kovaa tekstiä Vladimir Putinista – nyt hiihtopampulle vaaditaan täysboikottia

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtajaa kritisoidaan rajusti puheistaan.

Venäjän hiihtopomon Jelena Välben suorasukainen tuki Vladimir Putinille on herättänyt paljon pahennusta pohjoismaiden hiihtopiireissä.

Välben tuoreet Putinia ylistävät lausunnot ovat saaneet monet vaatimaan Välbelle täyspannaa Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin toimintaan.

Välbe oli viime toukokuussa ehdolla jatkokaudelle Fisin hallituksessa, Venäjän hyökkäyssodan jo alettua. Häntä ei valittu jatkokaudelle, mutta Välbe on silti asioinut Fisin kanssa roolissaan Venäjän hiihtoliiton puheenjohtajana.

Tuoreista kommenteista tyrmistyneiden joukkoon kuuluu Ruotsin hiihtoliiton puheenjohtaja Karin Mattson.

– Hänen ei pitäisi olla laisinkaan valintakelpoinen, vaikka hän teknisesti sitä onkin, Mattson sanoi Expressenille.

Välbe antoi pöyristyttävät lausuntonsa venäläiselle Ria Novostille vuodenvaihteen tienoilla.

– Uskon, että 99 prosenttia Venäjän naisista on hänen puolellaan. Naiset kuuntelevat harvoin muuta poliitikkoja, mutta Putinia he kuuntelevat, Välbe sanoi.

– Olen äänestänyt Vladimir Putinia aina, kun hänet on valittu presidentiksi. Siksi en koskaan kiistä, keskustele tai edes ajattele hänen päätöksiään – luotan häneen täysin. Se on mielestäni oikea tapa toimia.

Mattson ei ollut varsinaisesti yllättänyt venäläisen ex-kollegansa puheista.

– Hän on antanut samanlaisia lausuntoja aiemminkin, mutta tämä on entistä voimakkaampi. Tämä hävettää. On äärimmäisen surullista kuulla, mitä hän sanoo, mutta ei kovin yllättävää ottaen huomioon mitä hän on sanonut aiemmin.

Entinen hiihtosuuruus Välbe on johtanut Venäjän hiihtoliittoa vuodesta 2010 lähtien.