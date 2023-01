Aino-Kaisa Saarinen kommentoi dramaattisesti romahtaneen Frida Karlssonin tilannetta: ”Se on eri asia”

Aino-Kaisa Saarisen mukaan huonokuntoisella hiihtäjällä Tourin junttaaminen väkisin läpi voi pilata koko loppukauden.

Suomalaisen hiihdon legenda Aino-Kaisa Saarinen uskoo, että Tour de Skin loppunousussa tyystin sipanneen Frida Karlssonin palautuminen lähtee hyvin käyntiin.

Saarinen muistuttaa, että Karlsson osoitti kiertueen aikana olevansa hyvässä kunnossa. Se tarkoittaa, että palautuminen on helpompaa.

– Kun hiihtäjä on hyvässä kunnossa, kyllä Tourista viikossa toipuu. Se on eri asia, jos on huonossa kunnossa ja lähtee väkisin junttaamaan. Silloin voi mennä loppukausikin, Saarinen sanoo.

Saarinen ylsi omalla urallaan parhaimmillaan Tourin kakkoseksi vuonna 2009. Nykyisin Ylen hiihtoasiantuntijana toimiva Saarinen piti kisan loppua dramaattisena. Maassa makaavaa Karlssonia hoivattiin maaliviivan tuntumassa pitkään, ja lopulta hänet kannettiin pois paareilla.

Kiertueen palkintojenjaossa voittajan keskimmäinen palli oli tyhjänä, kun Ruotsin kansallislaulu soi.

– Frida sai kyllä puristettua itsestään kaiken irti, Saarinen sanoo.

Karlsson hiihti Alpe Cermisin nousun ensimmäistä kertaa urallaan. Saarinen sanoo ensimmäisellä kerralla on vaikeaa hahmottaa, miten kovaa nousussa voi hiihtää.

– Tourista oli kuitenkin kyse sunnuntaina. Frida kamppaili äärirajoille ja vähän ylikin. Ei siinä mitään pahaa ole, eikä sen pahempaa käynyt. Jos Frida olisi aloittanut hitaampaa, en usko, että tulos kokonaiskilpailussa olisi ollut eri. Olisi ehkä pysynyt tolpillaan tai tajuissaan. Jos nyt vie päivän kauemmin toipua, ei sillä ole sen kummempaa merkitystä.

Saarinen sanoo, että hän itse pääsi loppunousun ylös ilman ongelmia, mutta muistaa myös aiemman katkeamisen kilpailun historiasta. Vuonna 2015 Puolan Justyna Kowalczyk sippasi niin pahasti, että kilpailu jäi häneltä kesken.

Kowalczyk makasi hetken hangessa ennen kuin sai apua ja pääsi moottorikelkan vetämällä ahkiolla pois.

– Siinä on niin iso kuorma kisoja alla. Ei ole mitenkään mahdottomuus, että näin käy, Saarinen sanoo.

Aino-Kaisa Saarinen kuvattuna viime talvena Olympiastadionilla.

Tourin loppunousu on Saarisen mielestä kiinnostava kisamuoto, mutta yhdessä asiassa hän palaisi vanhaan. Saarinen sanoo, että loppunousu pitäisi hiihtää takaa-ajokilpailuna, kuten alun perin on tehty. Tänä vuonna kisa käytiin yhteislähtökilpailuna.

Saarisesta kisa on katsojalle helpompi seurattava, kun tilanne ladulla vastaa kokonaistilannetta Tourilla.

– Olisi ollut herkullista katsoa, miten Kerttu Niskanen olisi konkreettisesti ohittanut TIril Udnes Wengin, Saarinen sanoo.

Yhteislähtö tekee Saarisen mielestä loppuhuipennuksesta kisan, jossa ensin hiihdetään jonon jatkona loppunousun alle ja sitten aletaan kisata.

– Ennen piti vähän katsoa, kenen kanssa pääsee hiihtämään.

Siitä Saarinen on tyytyväinen, että kisan palkintorahat on saatu nostettua entistä korkeammalle, mikä auttaa houkuttelemaan huippuhiihtäjät mukaan. Kansainväliseltä hiihtoliitolta hän toivoisi entistä parempaa markkinointia kiertueelle.

– Tour on hyvä tuote, mutta se pitäisi pystyä konseptoimaan vielä tarkemmin ja tekemään vielä houkuttelevammaksi.

Karlssonin takana Kerttu Niskanen hiihti kokonaiskisan kakkoseksi. Saarinen nostaa esiin erityisesti sen, että Niskanen onnistui kisarupeaman aikana sekä vapaalla että perinteisellä tyylillä.

Erityisesti Planican MM-kisojen päätösmatka 30 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla on Niskasen loppukauden osalta kiinnostava matka.

– Kerttu jaksaa hiihtää, mutta myös loppukiriin löytyy vauhtireserviä, Saarinen pohtii yhteislähtönä maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna hiihdettävää matkaa.