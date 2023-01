Joukkuekaveri kommentoi Kerttu Niskasen ratkaisua – ”Kertulla on isot rahat kyseessä”

Markus Vuorela avasi Suomen joukkueen asumisratkaisuja.

Val di Fiemme

Sairastapausten riivaamassa Suomen hiihtomaajoukkueessa suojaudutaan tartunnoilta hieman eri tavoin, urheilijan oman halun mukaisesti. Valtaosa hiihtäjistä on asunut kiertueella omassa huoneessa, kuten esimerkiksi parhaissa iskuasemissa oleva Kerttu Niskanen.

Markus Vuorela ja Tourin lauantaiaamuna kehnon vireen takia keskeyttänyt Lauri Lepistö punkkaavat kuitenkin kämppäkavereina.

Niskanen kertoi syövänsä yksin hotellihuoneessaan, mutta Vuorela ja Lepistö ovat käyneet hotellin buffetissa. Vuorela ymmärtää Niskasen valintaa.

– Kertulla on isot rahat kyseessä. Siinä voi jo muutaman ruokailun syödä yksikseen, Vuorela sanoi humoristisesti.

Niskanen on Tourin kokonaistilanteessa sijalla kolme. Jos hän tulee samalla sijalla Alpe Cermisin loppunousun päälle sunnuntaina, hän saa noin 40 000 euroa. Kakkostilasta, johon on eroa vain 25 sekuntia, napsahtaisi 60 000 euroa.

– Itse olen kolmenkympin joukossa eikä sitä tarvitse puolustaa, Tourissa sijalla 29 oleva Vuorela kommentoi itseironisesti.

Vuorela ja Lepistö ovat viettäneet aikaansa boksissaan juttelemalla ja katsomalla yhdessä tv-sarjaa läppäriltä.

– Juttuja riittää vieläkin, Vuorela sanoi.

Lepistöä harmitti jäädä hotellille, kun joukkuekaveri lähti aamulla kisaamaan ja hän jäi itse huoneeseen.

– Tiedän, miten vaikea päätös on jättää väliin. Hän on jo paikalla ja periaatteessa terve, mutta ei ihan kulje. Lepi on vahva kaveri eikä hätkähdä, Vuorela kehui.