Kerttu Niskanen hyötyy Tourin kohuratkaisusta? Harri Kirvesniemeltä yllättävä huomio

Harri Kirvesniemi uskoo, että Kerttu Niskanen kuittaa sunnuntain loppunousussa Tour de Skin toisen sijan ja Krista Pärmäkoskelle jo ”korvamerkityt” palkintorahat.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi ennustaa Kerttu Niskaselle juhlasunnuntaita Italian Val di Fiemmessä, jossa Tour de Ski huipentuu kuuluisaan Alpe Cermisin loppunousuun.

– Kiertueen kakkossijan nappaaminen ei vaadi Kertulta ihmeempää venymistä. Hän oli tänään (lauantaina) niin pirteä, että aivan varmasti on hyvässä vedossa loppunousussakin.

Lauantaina hiihdetyssä 15 kilometrin (p) yhteislähdössä Niskanen sijoittui vahvalla hiihdolla kolmanneksi alle sekunnin Saksan Katharina Hennigin ja Ruotsin Frida Karlssonin perässä. Mutta mikä tärkeintä, Norjan Tiril Udnes Weng taipui kärkiryhmälle puoli minuuttia ja Niskanen jahtaa häntä sunnuntain yhteislähdössä (v) enää 25 sekunnin päästä kilpailussa kakkos- ja kolmossijasta.

– Karlssonin johto oli jo lähtöjään turvallinen, ja hän hiihti varmistellen, ikään kuin eliminoiden kaikki riskit. Hän on myös hyvä ylämäkimenijä ja voittaa kokonaiskilpailun ilman jotain ihan ihmeellistä. Kerttu taas on selvästi parempi menijä ylämäkeen kuin Weng.

Frida Karlsson (vas.) olisi ensimmäinen ruotsalainen Tour de Skin kokonaisvoittaja sitten Charlotte Kallan, joka oli ykkönen vuodenvaihteessa 2007–2008, vain 20-vuotiaana.

Kirvesniemi uskoo Niskasen hyötyvän siitä, ettei loppunousua mennä takaa-ajona, vaan yhteislähtönä. Yhteislähtöön siirtyminen on herättänyt kuohuntaa hiihtäjissä.

– Suhteellinen hyöty porukasta on tosi iso, kun Kerttu lyöttäytyy kovien kiipeäjien, kuten Karlssonin, Jessie Digginsin ja Delphine Claudelin matkaan. Siinä ei tarvitse arpoa, riittääkö vauhti, kun tällaista Alpe Cermisin kaltaista erikoisrykäisyähän ei erikseen harjoitella ja tuntuma on vähän hakusessa.

Ennen lauantaita Tourin kakkossija ja peräti 60 000 euron palkintorahapotti oli ”korvamerkitty” Krista Pärmäkoskelle, mutta tämän kiertue päättyi kalkkiviivoilla sairastumiseen. Nyt näyttää siltä, että potti päätyy Suomeen joka tapauksessa, mutta ottajan nimi vaihtuu.

– Hypoteettisesti Krista olisi varmasti ollut (lauantaina) keulaporukassa, ja ehkä vauhti olisi hänen mukana ollessaan ollut vielä hieman kovempaa. Krista kompastui nyt huippukunnon kiroihin; siinä tilassa kaikki tarttuu niin tavattoman helposti, Kirvesniemi harmittelee.

Krista Pärmäkosken Tour de Ski päättyi huippuasemista perjantain ja lauantain välisenä yönä puhjenneeseen rajuun vatsatautiin.

Jos kakkossija kokonaiskilpailussa ei vaadi Niskaselta isoa venymistä, putoaminen podiumin ulkopuolelle vaatisi tosi heikkoa päivää.

– Hennig ja ehkä Rosie Brennan voivat olla pieniä uhkia, mutta on se aika epätodennäköistä, Kirvesniemi sanoo.

Kaksikko jahtaa Niskasta 23:n ja 51 sekunnin päästä.

Niskanen on useasti sijoittunut Tourin kokonaiskilpailussa kuuden sakkiin, mutta nyt on tulossa ensimmäinen palkintopallisijoitus. Kiertueen historian ainoa suomalaisvoittaja on Virpi Kuitunen (nyk. Sarasvuo, 2007 ja 2009). Toiselle sijalle ovat aiemmin hiihtäneet Kuitusen lisäksi Suomen naisista Aino-Kaisa Saarinen 2009 ja Pärmäkoski 2017.