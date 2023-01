Frida Karlsson ärähti dopingtestistä – Pärmäkoski nousi hiillostamaan

Frida Karlssonin etumatka Tour de Skillä hupeni. Krista Pärmäkoski hiillostaa minuutin päässä, kun jäljellä on kaksi kilpailua.

Tour de Skin kärkitaisto tiivistyi loppiaisena, kun kokonaiskilpailun kärkinainen Frida Karlsson hyytyi jo sprintin alkueriin.

Kun hänen pahimmat uhkaajansa, Tiril Udnes Weng ja Krista Pärmäkoski ylsivät sprintissä finaaliin, kärkikolmikko mahtuu kokonaiskisassa lähes minuutin sisään toisistaan.

– Se oli sääli, koska tunsin oloni energiseksi. Oli hermostuttavaa odottaa aikavertailun tuloksia, Karlsson manasi alkuerässä karsiutumistaan.

Karlssonin pettymykset eivät jääneet vain karsiutumiseen. Hän nimittäin joutui vielä dopingtestiin vasten tahtoaan, uutisoi Aftonbladet.

Karlsson oli tulistunut, kun hänelle oli selvinnyt, että hänet valittiin kisan jälkeen dopingtestiin ja antidopingväki oli tavan mukaan liimautunut hänen ympärilleen maalialueella.

– Tämä on kuudes kerta, kun testaatte minut, Karlsson oli ärähtänyt TV6:n mukaan viitaten ilmeisimmin Tour de Skin aikaiseen testaukseen.

– En tiedä, monesko kerta se oli. Kuudes tai seitsemäs. On hyvä, että he testaavat paljon... Tai no, minä putosin alkuerässä ja joudun silti testattavaksi. Ehkä minua testataan, koska johdan. Ehkä se on sitten oikein. Se on heidän työtään, Karlsson kommentoi Aftonbladetille rauhoituttuaan.

Touria on jäljellä vielä kaksi osuutta. Lauantaina Val di Fiemmen teräväpiirteisellä radalla hiihdetään 15 kilometrin yhteislähtö (p) ja sunnuntaina Alpe Cermisin loppunousu (v).