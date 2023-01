Pärmäkoski ja Niskanen avasivat päivän loistavasti, Kyllönen yllätti – Tour de Skin ratkaisuhetket lähestyvät

IS SEURAA

Tour de Ski jatkuu Val di Fiemmen sprinteillä. Kisapäivä alkaa kello 11.

Tour de Skillä on jäljellä enää kolme osuutta, jotka hiihdetään Italian Val di Fiemmessä: perjantaina sprintit (p), lauantaina 15 kilometrin yhteislähdöt (p) ja sunnuntaina loppunousut (v).

Jasmi Joensuun sairastumisen jälkeen mukana on enää kuusi suomalaista. Naisten puolella tilanne on suomalaisittain kutkuttava: Krista Pärmäkoski on kokonaistilanteessa kolmantena ja Kerttu Niskanen neljäntenä.

Sprinttikarsinta alkaa kello 11 ja erävaihe kello 13.30. IS seuraa niitä tässä artikkelissa.