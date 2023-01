Kerttu Niskasessa muuttui kolme asiaa – siksi muilla on nyt vaikeaa pysyä perässä

IS kysyi asiantuntijoilta Kerttu Niskasen ja Krista Pärmäkosken huippuvireen salaisuutta.

Val di Fiemme

Maastohiihtäjät Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski ovat säväyttäneet suomalaisia useaan otteeseen käynnissä olevassa Tour de Skissä. Mikä kutkuttavinta hiihtofanien näkökulmasta, menestys on tullut erilaisilla matkoilla ja hiihtotavoilla.

Ensi Sveitsin Val Müstairissa loisti Niskanen, joka pääsi vapaan sprintissä välieriin ja kiri perinteisen takaa-ajossa kakkoseksi.

Seuraavalla kisapaikkakunnalla oli Pärmäkosken vuoro. Hän tykitti ensin perinteisen kympin väliaikalähdössä kakkoseksi ja nappasi saman sijoituksen seuraavan päivän takaa-ajossa, joka hiihdettiin 20 kilometrin mittaisena vapaalla.

Paikanpäällä kaksikosta on huokunut itsevarmuus. Kun Niskaselta kysyi, mitä hänen kunnostaan pitäisi ajatella erinomaisen Val Müstairin ja keskinkertaisen Oberstdorfin jälkeen, hän vastasi:

– Jokainen voi ajatella, mitä haluaa. Itse olen luottavainen. Hyvältä tuntuu.

Pärmäkoski kertoi tienneensä koko ajan olevansa hyvässä kunnossa, vaikka alkukaudella takelteli.

– On vain ollut vähän vaikeuksia, Pärmäkoski sanoi.

– Oberstdorfin kisa oli yksi urani parhaista vaparilla.

Tähtihiihtäjät nappasivat viime talven olympialaisista yhteensä kolme henkilökohtaista mitalia ja pienen alkukankeuden jälkeen ovat taas sementoineet itsensä naisten maastohiihdon kärkeen.

Mikä heidän salaisuutensa on? Ensimmäiset vastaukset saadaan Suomen huoltorekalta Lago di Teserosta, Val di Fiemmestä.

– He ovat tehneet vuosia hyvää työtä, sanoo maajoukkueen naisten vastuuvalmentaja Jussi Piirainen.

– Kertulle tärkein asia on, että hänelle on löytynyt sopiva harjoitusrytmi- ja tapa. Tämä ja viime kausi ovat olleet todella hyviä, varmasti hänen parhaitaan. Kristan perustaso on niin kova, että kun asiat ovat kohdillaan, hän voi hiihtää maailman parasta vauhtia.

Niskanen on 34-vuotias ja Pärmäkoski häntä pari vuotta nuorempi. Piirainen sanoo, että tässä vaiheessa uraa kokeneet urheilijat valmistautuvat kisakauteen jo “normikaavalla”.

– Korkean paikan treeniä on suht runsaasti harjoituskaudella, samoin määrällistä treeniä. Kaikkiaan huolehditaan, että kestävyyskunto on hyvä mutta nopeusominaisuudet säilyvät. Rutiinit ovat niin hyvät, että voi lähteä luottavaisin mielin kilpakauteen, Piirainen kommentoi.

Niskasella ja Pärmäkoskella on kummallakin henkilökohtaiset valmentajat. Niskasta luotsaa hänen aviomiehensä Juho Mikkonen. Pärmäkosken valmentaja on Matti Haavisto, joka on myös maajoukkueen huoltopäällikkö. Kun Mikkonenkin on entinen maajoukkuetason hiihtäjä, Piiraisen ex-valmennettava ja kiertää paljon joukkueen mukana, tähtihiihtäjillä on ympärillään tiivis ja toisensa hyvin tunteva joukko ihmisiä.

– Meillä käyvät hommat hyvin yksiin. Keskustelemme Juhon ja Matin kanssa paljon harjoittelusta. Minulla on täysi luotto molempiin valmentajiin, että homma toimii. Olen nähnyt, että prosessi on onnistunut, Piirainen kertoo.

Pitkäjänteinen työ ja taustat kunnossa. Siinä menestyksen kivijalka. Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi nostaa lisäksi esiin yksityiskohtia, jotka ovat kiinnittäneet hänen huomionsa.

Erityisesti Niskanen on Kirvesniemen mielestä ottanut parin kauden aikana selkeän askeleen eteenpäin. Syitä on kolme ja ne linkittyvät toisiinsa.

– Kertun yläkroppa on kehittynyt, mikä näkyy esimerkiksi paremmassa tasatyönnössä. Samalla hiihtämiseen on tullut teknistä helppoutta. Voiman ja tekniikan kautta hänen vauhtiominaisuutensa ovat parantuneet, Kirvesniemi sanoo.

Esimerkiksi Val Müstairin sprintin erävaiheen hurja loppukiri pääsi yllättämään Kirvesniemen – ja Niskasen kilpasiskot.

– Parhaimmillaan mäen päältä lähdettäessä muilla on ongelmia päästä peesiin, kun Kerttu työntää pari kertaa terävästi. Hän saa helposti tehtyä viiden metrin eron.

Pärmäkosken voimatasot ovat aina olleet Kirvesniemen mukaan kovia, mutta Oberstdorfin mahtihiihto vapaalla hiihtotavalla sai asiantuntijankin lähes haukkomaan henkeään.

– Kristan vapaa on aina ollut teknisesti hyvää, mutta keskiviikkona se oli niin oppikirjasta kuin olla ja osaa.

Suomalaisten kova vire ei voisi tulla herkullisempaan saumaan. Planican MM-hiihdot alkavat parin kuukauden päästä. Siellä ei enää odota voittamaton päävastus Therese Johaug, koska hän lopetti uransa viime kauteen ja perustaa perheen.

Peli on auki.

– Johaugin lähtö on varmasti tuonut paineettomuutta treenaamiseen, koska edessä ei ole ketään, jonka voittamiseen tarvittaisiin ihmetemppuja, Kirvesniemi sanoo.

– Niskanen ja Pärmäkoski ovat useammalla matkalla MM-mitaliehdokkaita ja pystyvät hyvänä päivänä taistelemaan kullasta.

Maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen on samaa mieltä.

– Kertulla on varmasti mahdollisuus voittaa kultaa 30 kilometrin perinteisellä. Planican MM-latujen profiilit sopivat hänelle, Pasanen kertoo.

– Myös Krista taistelee aivan kärkisijoista. He ovat saaneet Tourissa varmuuden, että he pystyvät olemaan kärjessä.

Touria on hallinnut Ruotsin Frida Karlsson, jota Kirvesniemi pitää tällä hetkellä ykkössuosikkina monelle MM-matkalle. Pasanen uskoo omiinsa.

– Planicassa Frida on lyötävissä. Ennen kaikki asennoituivat niin, että Johaug voittaa ja muut taistelevat kakkossijasta. Nyt on kymmenkunta naista, joilla on hyvänä päivänä mahdollisuus voittaa MM-kultaa.