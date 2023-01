Norjalaisen testitulos auttoi Krista Pärmäkosken nousemaan kolmanneksi Tour de Skillä

Anne Kjersti Kalvå antoi positiivisen koronavirustestituloksen.

Norjalaishiihtäjä Anne Kjersti Kalvå antoi positiivisen koronavirustestituloksen ja joutuu vetäytymään maastohiihdon Tour de Skiltä. Norjan hiihtoliitto tiedotti asiasta torstaiaamuna.

Kalvå oli kilpailussa kolmantena Ruotsin Frida Karlssonin ja Norjan Tiril Udnes Wengin jälkeen.

Kalvån sairastumisen myötä Suomen Krista Pärmäkoski nousi kilpailussa kolmanneksi ja Kerttu Niskanen neljänneksi. Pärmäkoski on 1.41 minuuttia ja Niskanen 1.55 minuuttia jäljessä Karlssonia. Pärmäkoski on vain 13 sekunnin päässä Wengistä, kun jäljellä on kolme kilpailua Italian Val di Fiemmessä.

Ennen Italiaan siirtymistä kisakaravaani kiersi jo Sveitsin Val Müstairissa ja Saksan Oberstdorfissa. Kalvån koronavirustesti tehtiin Oberstdorfin toisen kilpailun jälkeen. Tour huipentuu Val di Fiemmen loppunousussa sunnuntaina.