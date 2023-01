Frida Karlssonin huippuveto sai suomalaisasiantuntijan näyttämään hölmöltä – ”Lopettanut sen koheltamisen”

Frida Karlsson ja Krista Pärmäkoski hallitsivat Tour de Skin Oberstdorfin etappeja.

Saksa oli tällä kertaa erinomainen maa Krista Pärmäkoskelle. Ikaalislainen kerrytti saldokseen Tour de Skin kahdesta Oberstdorfin osakilpailusta kaksi komeaa kakkossijaa.

Yksi nainen oli kuitenkin Pärmäkoskeakin terävämpi. Ruotsin Frida Karlsson vei tiistain ja keskiviikon kisat nimiinsä lopulta melko selvällä marginaalilla. Samalla hän karkasi Tourin kokonaiskisassa selvälle karkumatkalle.

Karlssonilla on ollut aiemmin urallaan taipumusta erilaisiin sähläyksiin ja taktisiin kömmähdyksiin. IS:n hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi ei kuitenkaan usko, että sellaista olisi tämän vuoden Tourilla näköpiirissä. Samalla hän heittää kevyen piikin asiantuntijakollegan suuntaan.

– Karlsson on mielestäni kehittynyt erittäin paljon taktisesti. Huolimatta siitä, mitä nykyinen asiantuntija- ja entinen hiihtokollegani tuolla toisella kanavalla puhuu, Karlsson on lopettanut sen koheltamisen, kun hiihdetään porukassa. Hän osaa myös välillä huilata, tänäänkin hiihti taktisesti todella viisaasti, Kirvesniemi arvioi.

Muun muassa MTV:n asiantuntija Jari Isometsä on kauden aikana ihmetellyt Karlssonin taktista kyvyttömyyttä. Karlsson vastasi kutsumalla Isometsää idiootiksi.

Lue lisää: Frida Karlssonilta tyly kuitti Jari Isometsän analyysista: ”Idiootti”

Keskiviikkona vapaan hiihtotavan 20 kilometrin takaa-ajossa Pärmäkoski ajoi kärkinaisen Karlssonin kiinni ja piti sellaista vauhtia, että norjalaiskaksikko Tiril Udnes Weng ja Anne Kjerst Kalvå tippuivat kyydistä.

Kirvesniemi vakuuttui Pärmäkosken päivän suorituksesta, vaikka Karlsson olikin lopussa hieman vahvempi.

– Oli kyllä todella kova veto. Hyvän kunnon päälle oli vielä hyvä päivä ja välineet hyvässä kunnossa. Krista piti ruuvin kireällä koko ajan ja se oli tuossa kisassa taktisesti erinomainen ratkaisu, Kirvesniemi kehuu.

Krista Pärmäkoski ja Frida Karlsson ratkoivat voiton Oberstdorfissa.

Pärmäkoski nappasi nopeasti veturin paikan kärkiryhmässä, kun Karlsson oli ajettu kiinni. Se ei välttämättä ollut ihanteellinen taktiikka voittotaistelun kannalta, mutta Tourin kokonaiskilpailun suhteen oli todella tärkeää tiputtaa norjalaiset ja tehdä heihin eroa.

– Jos olisi tällaisen kisan sijaan hiihdetty loppumatka hiljempaa ja otettu kiritaistelu lopussa, silloin norjalaiset olisivat olleet lopputuloksissa lähempänä ja kokonaiskisassa Krista olisi heistä kauempana, Kirvesniemi selvittää.

Naisten Tourin kokonaiskisassa Karlsson karkasi omille luvuilleen. Weng on toisena 1.28 minuuttia perässä ja Kalvå kolmantena 1.31 kärjestä jääneenä. Pärmäkoski nousi neljänneksi 1.41 Karlssonista jääneenä ja viidentenä on Kerttu Niskanen 1.55 kärjestä.

Vaikka Karlsson on kaukana, suomalaiset ovat mainiolle iskuetäisyydellä kokonaiskisan palkintopallille. Etenkin kun kaksi seuraavaa etappia hiihdetään perinteisellä.

– Molemmilla on ihan täydet saumat kolmen parhaan joukkoon. Jos Karlssonille ei satu mitään ihmeellistä, niin häntä on kyllä erittäin vaikea voittaa. Hän on hyvä sprintissäkin ja loppunousussa saattaa olla kärkinaisista paras, Kirvesniemi näkee.

– Mutta Kristakin on sen verran nousukunnossa, että varmasti sprinttikin kulkee ja Kertulla se on kulkenut koko ajan ihan hyvin. Joku TU Weng saattaa sprintissä saada pikkuisen keulaa, mutta uskoisin että sekä pertsan yhteislähdössä että loppunousussa suomalaiset ovat vähän vahvempia.

Naisten Tourin tilanne 4/7 osakilpailun jälkeen 1. Frida Karlsson SWE 1.44.08 2. Tiril Udnes Weng NOR + 1.28 3. Anne Kjersti Kalvå NOR + 1.31 4. Krista Pärmäkoski FIN + 1.41 5. Kerttu Niskanen FIN + 1.55 6. Lotta Udnes Weng NOR + 2.17 7. Katharina Hennig GER + 2.31 8. Rosie Brennan USA + 2.36 ... 19. Anne Kyllönen FIN + 4.26 21. Jasmi Joensuu FIN + 4.33 Loppuohjelma: 6.1. Sprintti (p) 7.1. 15 km (p) 8.1. 10 km (v)

Niskanen oli loistavissa asemissa kokonaiskisassa Val Müstairin avausviikonlopun jälkeen, mutta Oberstdorfissa hänen kisansa eivät menneet täysin nappiin. Tiistaina paraatimatkallaan perinteisen väliaikalähdössä Niskanen jäi lipsuvilla suksillaan viidenneksi, ja keskiviikon takaa-ajossa sijoitus oli 15.

Niskanen hiihti koko matkan kärkeä jahtaavassa isossa ryhmässä, joka kuitenkin jäi kärjelle jatkuvasti lisää.

– Yllättävän paljon jäivät. Odotin että Kerttu olisi ollut selkeänä vauhdinpitäjänä ison osan matkasta siinä jahtiporukassa, mutta näköjään ei ollut oikein paukkuja. En missään tapauksessa usko, että hän olisi tahallaan jäänyt hiihtelemään porukan mukana. Kyllähän tuossa koko ajan hiihdettiin kokonaiskilpailun aikaerosta, Kirvesniemi ruotii.

Kerttu Niskasella ei kulkenut Saksan maalla.

– Jotenkin tuntuu, että tämä Oberstdorf on Kertulle Seppo Rädyn sanoin vähän sellainen pee maa. Ja saattaa myös olla, että kun eilen joutui lipsuvalla suksella hiihtämään, niin sekin on sitten rasittanut vähän enemmän. Onneksi pääsee vetämään pari seuraavaa kisaa perinteisellä.

Kirvesniemi pitää naisten Tourin kokonaiskilpailua erityisen mielenkiintoisena.

– Siellä on sattunut ja tapahtunut. Oikeastaan Karlsson on ollut ainoa, jolle ei ole tullut varsinaisesti yhtään heikompaa päivää. Kaikilla muilla keulanaisilla ja muutamilla ennakkosuosikilla kuten Jessie Digginsillä on ollut yksi tai useampikin heikko päivä. Se on tehnyt paljon vaihtelua kokonaistilanteeseen.

Tour de Ski jatkuu perjantaina Italian Val di Fiemmessä. Perjantaina ohjelmassa ovat perinteisen sprintit, lauantaina 15 kilometrin perinteisen yhteislähdöt ja sunnuntaina kuuluisa loppunousu vapaalla hiihtotavalla.