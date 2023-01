Harri Kirvesniemi odotti Iivo Niskasen taistelevan Oberstdorfissa jopa palkintopallisijoista. Toisin kävi.

Iivo Niskasen Tour de Ski päättyi tylyllä tavalla Oberstdorfin vähälumisen hiihtoreitin varteen. Niskanen keskeytti 10 kilometrin perinteisen tyylin väliaikalähtökilpailun puolen välin paikkeilla.

Niskanen valitteli kilpailun jälkeen Viaplayn haastattelussa kaiken menneen pieleen. Hankalassa lämpimässä kelissä keli ehti muuttua kisan aikanakin paljon. Pito katosi, eikä hiihto tuntunut muutenkaan hyvältä.

Koronatartunnan takia vasta Tour de Skillä maailmancupkautensa avannut Niskanen kertoi Suomen huoltorekoilla Ilta-Sanomille, ettei hänellä ollut mitään akuuttia terveydellistä ongelmaa tiistain kilpailussa.

Ilta-Sanomien asiantuntijan Harri Kirvesniemen mukaan oli heti alkumetreiltä lähtien selvää, ettei tiistai ole Niskasen päivä. Suomalaiskarpaasi jäi jo ensimmäisen puolen kilometrin matkalla useita sekunteja kärkihiihtäjien vauhdista.

– Heti ensimmäiset väliajat kertoivat tilanteen. Ei Iivo lähde normaalitilanteessa hiihtämään tuolla tavalla, että eroa alkaa tulla sekunti per sata metriä näihin keulapään kavereihin, Kirvesniemi arvioi.

Niskasen lisäksi monet muutkin Suomen hiihtäjistä valittelivat pito-ongelmia tiistain kisassa. Kisan paras suomalainen Markus Vuorelakin oli vasta 26:s ja jäi kärjestä yli minuutin.

– Rivien välistä lukien vaikutti siltä, että suksien valinta tai voitelu oli jonkin verran epäonnistunut. Sen huomasi kisan aikanakin, että loppua kohden tuli kelin vaihtumista, mikä entisestään korosti ongelmia, mutta eihän se tuossa tilanteessa ratkaissut, mitä kävi.

Kolminkertaisen olympiavoittajan kauan odotetusta paluukiertueesta Tourilla tuli lopulta ristiriitainen näytös. Val Müstairin takaa-ajossa Niskanen teki hirmunousun sijalta 57 loppusijoitukselle 14 ja oli 10 kilometrin perinteisen tyylin matkan osuusajoissa kahdeksanneksi nopein.

Etenkin hirmuinen alkuvauhti oli lähestulkoon kuin Niskasta parhaimmillaan, ja odotukset nousivat heti todella korkealle.

– Sen pohjalta tälle päivälle odotukset olivat ihan eri luokkaa, varmasti myös hänellä itsellään. Tuntui, että Iivo olisi voinut taistella jopa ihan palkintopallisijoista, Kirvesniemi sanoo.

Tiistaina realiteetit iskivät silmille.

– Voi olla, että kroppa ei nyt ollut toipunut ollenkaan viikonlopun lähdöistä, Kirvesniemi pohtii.

– Iivon kohdalta ei voi sanoa varmaksi, oliko suksissa enemmänkin häikkää, vai oliko kyse siitä, että pitkän kilpailutauon ja sairastelun jälkeen matkustaminen ja siirtyminen korkealta alas aiheuttivat ongelmia.

Niskaselle keskeytykset ovat hyvin harvinaisia – etenkin perinteisellä hiihtotavalla. Suomalainen on keskeyttänyt perinteisen kisan viimeksi 12 vuotta sitten.

Täysfloppi yllätti myös Kirvesniemen.

– Kyllähän se oli todella iso yllätys. Toivottavasti syyt ovat tiedossa, se aina helpottaa jatkoa ajatellen. Jos tälle ei ole oikein järkevää selitystä, niin se aiheuttaa varmasti melkoisia kysymysmerkkejä.

Harri Kirvesniemen mukaan Iivo Niskasella on vielä aikaa saada kuntonsa kohdilleen ennen Planican MM-kisoja.

Vaikka tiistai olikin synkkä, ei Kirvesniemi näe aivan vielä syytä hermoilla Niskasen kauden päätavoitteen eli Planican MM-kisojen 50 kilometrin kilpailun suhteen. Se kilpaillaan 5. päivä maaliskuuta.

– Onhan tämä tietysti siinä mielessä kova kolhu, että odotuksiin nähden tuli totaalinen floppaus, mutta jos kauden päätavoitetta ajatellaan, niin sinne on kuitenkin pari kuukautta aikaa. Hän ehti kuitenkin Val Müstairissa näyttää, että kunto on suhteellisen mallissaan siihen nähden, mitä hän on viime aikoina pystynyt tekemään.

– Tässä ehtii vielä monen hiihtäjän kunto heilahtaa ylös ja alas ennen kuin MM-kisat on ovella.

Niskanen ounasteli tuoreeltaan kilpailun jälkeen, että hänet saatetaan nähdä maailmancupin laduilla seuraavan kerran kuun vaihteessa Ranskan Les Roussesissa. Siellä kilpaillaan 10 kilometrin vapaan hiihtotyylin väliaikalähtö ja 20 kilometrin perinteisen yhteislähtö.

Kirvesniemen mukaan Ranska vaikuttaa loogiselta paikalta Niskasen seuraavalle kisastartille.

– Nyt hän kerkeää vetämään jonkinlaisen harjoitusjakson kotiin tultuaan, eikä varmasti ole myöskään liian rasittunut, eli hän pystyy aloittamaan harjoittelun suhteellisen heti. Ajoituksellisesti on oikeastaan erinomaista, että hän saa nyt rauhoittaa tilannetta.