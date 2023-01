22-vuotias jenkkikarpaasi latasi yllättävän mielipiteen – haluaa nähdä venäläiset pian kisoissa: ”Pidän heistä”

Ben Ogden pitää venäläisistä, koska he voittavat norjalaiset.

Oberstdorf

Yhdysvaltalaishiihtäjä Ben Ogden oli aivan hilkulla täräyttää suoran mielipiteensä urheilun kuumasta perunasta: Milloin venäläisten pitäisi saada palata kilpailemaan?

– Mielestäni heidät pitäisi... noh. En ole poliittinen henkilö. Minä pidän siitä, kun venäläiset kilpailevat, koska he voittavat norjalaiset. He ovat taistelijoita. En seuraa politiikkaa, Ogden sanoi tiistaina Tour de Skillä.

Lopulta mielipide sitten tuli sieltä.

– On varmaan hyvä, että he eivät saa tänä vuonna kisata, koska Ukrainan sota on aika fucked up. Toivon, että he palaavat pian, koska pidän heistä.

Ogden ei varsinaisesti osoittautunut norjalaisten hiihtäjien faniksi.

– Tykkään toisaalta siitä, että he ovat ylivoimaisia, koska kun he lopulta kaatuvat korkealta, se on entistä kivempaa, jenkkikarpaasi sanoi.

Ogden toivoo, että joku hänen joukkuekavereistaan tai hän itse lyö norjalaiset.

– Norjalaisten kannattaa katsoa peruutuspeiliin, koska me olemme tulossa.

Ogden luulee, että norjalaisten ylivoima perustuu fiksumpaan treenaamiseen, parempaan tekniikkaan ja välineisiin.

– Minulla on totta kai resurssit voittaa heidät. Pitää vain treenata kovaa!

Ogden, 22, on aloittanut Tour de Skin väkevästi. Tiistaina hän oli 10 kilometrin perinteisen kisassa kuudes. Kokonaistilanteessa hän on sijalla 11.