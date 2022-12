Sekoilu jatkuu Tour de Skillä – Suomi valitti, järjestäjät peruivat kohupäätöksen

Massalähtö lähti kisakalenterista yhtä nopeasti kuin se sinne ilmestyikin.

Maastohiihdon Tour de Skin toinen etappi hiihdetään sittenkin takaa-ajona. Kansainvälinen hiihtoliitto Fis ilmoitti asiasta perjantaina. Kisa hiihdetään perinteisellä hiihtotavalla.

Takaa-ajo oli alkuperäinen kisaformaatti, mutta keskiviikkona Fis yllätti kaikki ilmoittamalla, että sunnuntain 10 kilometrin kisa hiihdetäänkin yhteislähtönä.

Fisin mukaan keskiviikkona päätös tehtiin sen perusteella, että rataa oli jouduttu lumitilanteen takia lyhentämään. Ohitusten välttämiseksi kisa siirrettiin massalähdöksi.

Perjantaina Fis sai hiihtomaajoukkueilta kritiikkiä siitä, onko massalähtö kilpailumuotona turvallinen. Fis kertoo, että keskustelujen jälkeen kilpailu päätettiin muuttaa takaisin takaa-ajoksi.

Hiihtoliitto kertoi perjantaina, että illalla joukkueenjohtajien kokouksessa neljä maata esitti kisamuodon palauttamista takaisin takaa-ajoksi. Esitys hyväksyttiin ja kilpailumuotoa vaihdettiin vielä uudelleen.

Suomi oli mukana muutosta esittäneiden neljän maan joukossa, kuten odottaa sopi.

Suomen päävalmentaja Teemu Pasanen ihmetteli päätöstä jo torstaina. Hänen mukaansa Sveitsin Val Müstairissa on aivan riittävästi lunta ja Pasanen arveli, että päätöksen taustalla on muita syitä.

– Takaa-ajossa lähdetään isommilla eroilla, ja kierroksella kiinni ajetut otetaan pois kisasta. Jos varsinkin naisten kisassa nykymittapuun mukaan 40 hiihtäjää lähtee ylipäätään matkaan, niin takaa-ajon jälkeen olisi 20 enää jäljellä, kun muut on otettu kierroksella kiinni ja he joutuvat keskeyttämään Tourin. Se siinä varmaan on pelkona, ja sen takia sen muutettiin yhteislähdöksi, Pasanen sanoi.

Massakeskeyttäminen olisi kiusallinen ja merkittävä mainehaitta paitsi Tourille myös koko maailmancupille.

Perjantaina tehdyn muutoksen odotetaan suosivan suomalaisia ja erityisesti kilpaladuilla palaavaa Iivo Niskasta. Takaa-ajossa hänen on helpompi tehdä ohituksia kuin joskus kapealla ladulla sekavaksi muodostuvassa yhteislähdössä.

Hiihdon maailmancupiin kuuluva Tour de Ski -kiertue alkaa lauantaina Sveitsin Val Müstairissa vapaan sprintillä.