Tapio Suominen törmäsi ikävään näkyyn aamuisella hiihtolenkillä – antaa nyt kipakkaa palautetta: "Miksi hitossa?"

Koirien ulkoiluttaminen hiihtoladuilla harmittaa Tapio Suomista.

Urheiluselostaja Tapio Suominen aloitteli perjantaipäiväänsä kotikylänsä Parolan hiihtoladuilla. Ladulta löytyi kuitenkin ikävä yllätys, joka toi nautiskeluksi tarkoitettuun hiihtolenkkiin ikävämpää sävyä.

Latu oli osittain pilalla, ja syykin oli silmällä havaittavissa. Suksille tarkoitetulla latu-uralla näkyi nimittäin pitkä jono koirantassunjälkiä.

Suominen harmistui asiasta siinä määrin, että kirjoitti päivityksen Twitteriin.

– Hitto! En ymmärrä, miksi ihmiset ulkoiluttavat koiriaan ladulla. En, koska latu ajettu osin talkoovoimin aamuyön tunteina, koska kymmenen metrin päässä aurattu kävelytie, koska Hattulassa koiralatu erikseen. Henkistä laiskuutta vai tahallista kiusantekoa? Osin molempia arvelen... Suominen kirjoitti päivitykseensä surullismielisten emojien sävyttämänä.

Suominen seisoi sanojensa takana alkuillasta, kun hän vastasi IS:n puheluun kotonaan Hattulan Parolassa. Hän valmistautui seuraavan päivän Korisliigan selostuskeikkaan ja pyöräilylenkkiin, mutta ihmetteli edelleen, miksi koiria on ulkoilutettava juuri hiihtoladulla.

– Kuten laitoin siihen postaukseen, niin ihmettelen vain sitä, että kun täällä meillä Parolassakin – kuten varmasti monella muullakin paikkakunnalla – paitsi että pidetään laduista huolta, myös pyörä- ja kävelytiet on hyvin aurattu auki. Tuostakaan kohdasta, missä kävin aamupäivällä hiihtelemässä, ei tarvitse mennä kuin 10–15 metriä sivummalle päästäkseen auratulle kävelytielle. Ihmettelen sitä, että mikä se hinku on mennä siinä tilanteessa ladulle astelemaan ja ulkoiluttamaan koiraa, Suominen ruotii.

– Sen haluan alleviivata tässä kohtaa, että minulla ei ole mitään koiralemmikkejä vastaan, päinvastoin. Mutta sellaista pientä vastuullisuutta tai yhteispelin henkeä toivoisi osalta koiranomistajista.

Suominen huomauttaa, että hiihtokausi on Etelä-Suomessa usein kovin lyhyt. Jos kausi kestää kolmisen kuukautta, olisi suotavaa, että sinä aikana pääsisi hiihtämään asiallisissa olosuhteissa. Etenkin kun sellaiset olosuhteet on kovalla työllä tehty.

– Tiedän että ainakin täällä meidän kulmilla laduista pidetään huolta isolla intohimolla. Jos yöllä sataa lunta, voi olla melkein satavarma, että aamupäivään mennessä ladut on ajettu arkena ja pyhänä. Laduntekijät näkevät isoa vaivaa, ja ei tarvitse kuin yhden ihmisen tai lemmikin siinä astella, niin sitten se on vähän pilalla, selostajalegenda harmittelee.

– Täällä Parolassakin riittää lenkkipolkuja, ja kun miettii Hämeenlinnan seutua, on Ahvenistoa ja Aulankoa, missä on sekä kävely-, hiihto- että talvipyöräilyreittejä. Olisihan se toivottavaa, että ladut ja luistelubaanat jätettäisiin edes sen kolmen kuukauden ajaksi hiihtäjille.

Suomisen ihmettelylle on katetta, sillä Suomen Ladun latuetiketissä sanotaan, että koiraa ei saa ulkoiluttaa yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla. Etiketti on liikuntajärjestö Suomen ladun laatima ohje sujuvaan hiihtolatujen käyttöön.

Moni muukin hiihtoharrastaja ympäri maan on esittänyt näkemyksensä samasta aiheesta sosiaalisen median kanavissa hiihtokauden aikana.

Latuetiketti – Latu on kaikkien hiihtäjien yhteinen. Anna kaikille mahdollisuus hiihtää omaa vauhtiaan – ja omalla tyylillään. – Muista hiihtosuunta. Noudata osoitettua hiihtosuuntaa sekä muita ladun varrella olevia ohjeita ja varoituksia. – Nopeampi väistää. Väistä hitaampaa hiihtäjää ohitustilanteissa. Kaksisuuntaisella ladulla kohdatessa molemmat antavat tilaa. – Liiku ennustettavasti. Katso taaksesi ennen kuin vaihdat latua, käännyt risteyksestä tai pysähdyt. Älä kiilaa toisen eteen. – Älä luistele perinteisen ladun päällä. Se menee rikki ja pilaa toisten hiihtonautinnon. – Älä kävele ladulla. Perinteisen latu-urat ja vapaan hiihdon osa on tehty hiihtämistä varten, eikä niitä saa muilla liikkumistavoilla rikkoa. Koiraa ei saa ulkoiluttaa yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla. – Auta tarvittaessa. Jokainen hiihtäjä on velvollinen auttamaan kaatunutta tai loukkaantunutta kanssahiihtäjää. Lähde: Suomen Latu

Suominen pitää erikoisena sitä, että vaikka hiihto on suomalaisille rakas harrastus ja kaikki varmasti tietävät, että ladut ovat hiihtäjiä varten, silti siellä tallustellaan koirien kanssa.

– Siinä mielessä on vähän outokin tämä ilmiö. Että mistä se sitten mahdollisesti johtuu? Luulisi kaikkien täällä varttuneiden ymmärtävän sen, että ladut on ikään kuin hiihtäjiä varten tehty. Miksi sinne tarvitsee oikeasti mennä? Se ei aukea minulle, hän äimistelee.

Suominen käy talvisin hiihtolenkillä keskimäärin pari kertaa viikossa. Hän sanoo, ettei ole pitänyt hiihtämistä enää vuosiin treenaamisena, vaan ennemminkin se on ulkoilemista ja nautiskelua.

Hän aikoo nautiskella Parolan erinomaisesti hoidetuista laduista jatkossakin, mutta kantaa huoltaa ilkivallasta etenkin sellaisilla laduilla, joita ei ajeta yhtä säntillisesti.

– Varmaan on sellaisiakin paikkakuntia, joilla latuja ei ajeta ihan joka aamu. Jos silloin joku käy sillä välillä tallustelemassa, niin latu on ikään kuin tilapäisesti pois käytöstä. Se tuntuu ihan hölmöltä. Päällimmäinen tunne on, että miksi hitossa? Miksi kävellä ladulla, kun vieressä on kävelytie?