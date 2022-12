Fiasko Tour de Skillä? Suomen päävalmentaja ei niele Fisin selityksiä

Päävalmentaja Teemu Pasanen arvelee, että todellinen syy muutokseen liittyy siihen, että takaa-ajo voisi pahimmillaan johtaa massakeskeyttämiseen.

Kansainvälinen hiihtoliitto Fis ilmoitti keskiviikkona yllättäen, että Tour de Ski -kiertueen toinen etappi hiihdetään takaa-ajon sijaan yhteislähtönä. Hiihtotapa on perinteinen.

Fis perusteli lyhyessä tiedotteessa muutosta ”kriittisellä lumitilanteella”. Sen tulkittiin tarkoittavan lumipulaa.

Suomen päävalmentaja Teemu Pasanen ei tätä selitystä usko ja pitää päätöstä vähintäänkin outona, sillä hän on nähnyt kilpailupaikalla Sveitsin Val Müstairissa, että lumipulasta ei todellakaan ole kysymys.

– Mielestäni lumitilanne on täällä ihan hyvä. En käsitä, mikä tämä päätös taas on. Täällä on 15–20 kilometriä retkilatua, joka on ihan hyvässä kunnossa, Pasanen sanoi.

Pasasen mukaan tykkilumesta tehty sprinttilatu oli keskiviikkona valmis, mutta sunnuntain normaalimatkan latu oli kesken. Myöhemmin tuli tieto, että yhteislähtökilpailuissa käytetään alkuperäisen 3,3 kilometrin sijaan 2,5 kilometrin lenkkiä.

Pasasen mielestä on erikoista, että kisajärjestäjät eivät muka saa tehtyä 3,3 kilometrin kisalatua, kun vieressä on vaikka millä mitalla luonnonlumelle tehtyä turistilatua, jolla voisi tarvittaessa vaikka kilpailla.

– Tuonne ei pitäisi olla ongelmaa saada 3,3 kilometrin latua.

Pasanen sanoi epäilevänsä Fisin tarkoitusperiä. Hän oli sitä mieltä, että päätöksen taustalla ovat muut syyt kuin lumipula.

– Takaa-ajossa lähdetään isommilla eroilla, ja kierroksella kiinni ajetut otetaan pois kisasta. Jos varsinkin naisten kisassa nykymittapuun mukaan 40 hiihtäjää lähtee ylipäätään matkaan, niin takaa-ajon jälkeen olisi 20 enää jäljellä, kun muut on otettu kierroksella kiinni ja he joutuvat keskeyttämään Tourin. Se siinä varmaan on pelkona, ja sen takia sen muutettiin yhteislähdöksi, Pasanen sanoi.

Jos tällainen massakeskeyttäminen tapahtuisi, se olisi FIS:n näkökulmasta kiusallinen ja merkittävä mainehaitta paitsi Tourille myös koko maailmancupille.

Pasanen näkee, että Fisillä ei ole edes halua panna asioita kuntoon.

– Mennään aina helpoimman kautta.

Vaikka matka pysyi muutoksessa 10 kilometrinä, yhteislähtö on luonteeltaan aivan erilainen kilpailu kuin takaa-ajo. Fisin tekemä muutos ei ole kokonaiskilpailun kannalta suomalaisille ainakaan eduksi.

Näillä näkymin yhteislähdön 30 ensimmäistä starttipaikkaa määräytyvät lauantain vapaan sprintin tulosten perusteella. Jos esimerkiksi Iivo Niskanen ei pääse erävaiheeseen eli 30 parhaan joukkoon, hän joutuu starttaamaan 30 ensimmäisen takaa.

Vapaan sprintti on lähtökohtaisesti Niskasen heikoin matka. Sillä hän on kilpaillut vain muutaman kerran viime vuosina juuri kiertueilla eikä ole päässyt erävaiheeseen.

Pasasen mukaan 30:n jälkeen starttinumerot määräytyvät viime kauden normaalimatkojen Fis-pisteiden mukaan. Tällöin Niskanen saisi numeron 31.

– Takaa-ajo olisi ollut vähän rauhallisempi hiihdettävä, ja ohittaminen olisi ollut helpompaa, koska se ei ole sellainen härdelli kuin yhteislähtö tulee olemaan tuolla ladulla, Pasanen sanoi.

Hiihdon maailmancupiin kuuluva Tour de Ski -kiertue alkaa lauantaina Sveitsin Val Müstairissa vapaan sprintillä. Sunnuntaina hiihdetään 10 kilometrin yhteislähtö (p).