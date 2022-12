Ristomatti Hakolalla tiukka kanta talven MM-kisoihin – ”Ei enää 31-vuotiaana”

Kilpailutauoltaan palannut Ristomatti Hakola ei edes harkinnut osallistumista Tour de Skille, eivätkä Planican MM-kisatkaan ole pakkomielle.

Viime kevään nivusvamma ja kesän koronatartunta pitkine jälkioireineen puskivat Ristomatti Hakolan, 31, mustaan tunneliin, jonka toisesta päästä alkaa hiljalleen pilkottaa valoa.

Kun Hiihtoliitto keskiviikkona tiedotti Tour de Skille lähtevistä joukkueistaan, kiertueella viimeksi vuodenvaihteessa 2018–19 hiihtäneen Hakolan nimi puuttui listalta.

– En edes harkinnut Touria. Syitä on useita, mutta pääasiassa se, että siellä pitäisi hiihtää vapaatakin. Se ei nyt lähde terveyssyistä ollenkaan, kertoo Hakola, joka ei viime kaudellakaan kilpaillut luistelusukset jaloissa kertaakaan.

Lue lisää: Ristomatti Hakola katosi julkisuudesta täysin – kertoo nyt lohduttomasta kesästään: ”Pohdin, laitanko suksia enää ikinä jalkaan”

Kontrasti on melkoinen siihen, että mies on vapaalla tekniikalla saavuttanut 2021 MM-hopeaa ja 2017 MM-sprintin 6. sijan.

Ristomatti Hakolan kansainvälinen kilpailukausi 2021–22 sai Kuusamossa tylyn alun, kun mies kaatui maailmancupin startissa ja murjoi kasvonsa. Pekingin olympiakisojen alla ankara, hengitysteihin hiipinyt flunssa tuhosi menestysedellytykset kauden päätapahtumassa.

Harjoittelun pariin hitaasti ja toipilaana päässyt Hakola ilmoitti jo kilpailukauden aluksi, että edessä on pitkä harjoitustauko. Joulukuun 17. päivänä mies kävi Ristijärvellä voittamassa kansallisen, kohtuutasoisen 15 kilometrin (p) kilpailun kahdella minuutilla.

Lue lisää: Rajusti romahtanut Ristomatti Hakola paljasti salatut murheensa – ”Kymmenen päivää”

Hän oleili marraskuun alun ja viime sunnuntain välisen ajan pääasiassa omalla harjoitusleirillään Vuokatissa. Henkilökohtainen valmentaja, päävalmentaja Teemu Pasanen kirjoitti ohjelman, jota Hakola tunnollisesti noudatti. Yhteyttä on pidetty puhelimitse, kun päävalmentaja on liikkunut A-maajoukkueen mukana.

– Nyt on menty eteenpäin pian pari kuukautta, kun olen ollut terve. Lähtötaso oli niin huono, että jokainen kerta suksilla on vienyt eteenpäin. Mutta on sitten ihan eri asia, mihin se tällä kaudella riittää.

Lue lisää: Ristomatti Hakolan elämä muuttui äärimmäisen karuksi – "Emäntäkin on opetettu"

Kansainväliseen vastukseen Hakola vertaa vauhtiaan kesken Tour de Skin Rovaniemellä Skandinavia-cupin 15 kilometrillä (p). Kyseisen tason kilpailuihin osallistuu yleensä iso lauma kovia norjalaisia heti A-maajoukkuetason takaa.

Ristomatti Hakola asuu nykyään Kauniaisissa ja harjoittelee paljon Espoon laduilla ja maanteillä.

Hakola ei mielellään puhu Rovaniemen kilpailusta minkäänlaisena näyttönä Planican MM-kisoihin. A-maajoukkueen monivuotinen luottohiihtäjä ja arvokisakonkari läpäisisi varmasti valmennusjohdon MM-valintaseulan, kunhan jossakin kilpailussa osoittaisi kansainvälistä kilpailukykyä. Kilpailutilanne ei Suomessa ole niin kova.

– Olen päättänyt, että Planican MM-kisat eivät ole minkäänlainen pakkomielle. Vaikka valintariman pystyisin ylittämään, niin ei enää 31-vuotiaana ole ehkä mielekästä mennä arvokisoihin vain itse arvokisojen takia. Täytyy päästä iskuun ja jos ei pääse, niin sitten seuraava yrittämään.

Ura ei ole loppumassa kevääseen 2023, vaan jatkuu todennäköisesti kohti arvokisaputkea 2025–27.

– Olen täysin sinut sen skenaarion kanssa, että jäisin valitsematta Planicaan. Ainoa tavoite on vielä joskus hiihtää lujaa.