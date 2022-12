Jelena Välbe pamautti ylväästi ministerin edessä: ”Palvelen Venäjää”

Jelena Välbe ja Aleksandr Bolshunov palkittiin Moskovassa järjestetyssä urheilugaalassa.

Hiihtomaajoukkueen avaintekijät niittivät kunniaa keskiviikkona Moskovassa järjestetyssä Venäjän urheilugaalassa.

Pekingin olympiamenestyjä Aleksandr Bolshunov valittiin Venäjän vuoden urheilijaksi. Vuoden valmentajan tittelin sai Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja ja päävalmentaja Jelena Välbe.

Kumpikin voittaja piti mahtipontisen puheen.

– On kunnia olla Venäjän vuoden urheilija, koska meillä on Venäjällä maailman parhaat urheilijat. Haluan myös kiittää valmentajiamme, maajoukkuetta – tämä on myös heidän palkintonsa, Bolshunov lausui Ria Novostin mukaan.

Pekingin olympialaduilla kolme kultaa voittanut Bolshunov edusti tilaisuudessa vaimonsa Anna Zherebjatjevan kanssa.

Moskovan olympiakompleksissa pidettyä gaalaa kunnioitti läsnäolollaan myös Venäjän urheiluministeri Oleg Matytsin, kertoo Match TV.

Videon välityksellä gaalaan osallistunut Välbe kiitti juhlapuheessaan urheilijoita, valmentajia ja muita hiihtomaajoukkueen avainosaajia ”nöyrästä työstä”.

– Meille kaikille on suuri ilo pitää tätä patsasta käsissämme. Palvelen Venäjää ja hiihtourheilua, Välbe sanoi Championatin mukaan.

Välbe ei ole julkisuudessa tuominnut Venäjän käymää sotaa Ukrainassa. Hän on vuosien varrella tullut tunnetuksi Vladimir Putinin tukijana. Esimerkiksi Lahden MM-hiihdoissa vuonna 2017 Välbe esiintyi VG-lehden haastattelussa Putin-paita yllään.

Venäjän hiihtäjät ovat toistaiseksi suljettu Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin kilpailuista, myös helmi-maaliskuun MM-kisoista. He kiertävät kansallista hiihtocupia kotimaassaan.