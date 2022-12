Milloin Iivo Niskanen palaa? Nyt puhuu Suomen päävalmentaja

Suomen päävalmentaja Teemu Pasanen on luottavainen hiihtäjien iskukyvystä. Hän puhui myös Iivo Niskasen tilanteesta.

Suomalaiset maastohiihtäjät jatkavat maailmancupin rankkaa kilpailuohjelmaa helpottuneina ja valoisin mielin Beitostölenin cupin hyvien tulosten jäljiltä. Kerttu Niskasen voittohiihdon ja Johanna Matintalon palkintosijan lisäksi suomalaiset saivat laajalla rintamalla onnistumisia.

– Viime viikonloppu oli kokonaisuudessaan todella hyvä, Oslosta Davosiin maanantai-illaksi ennättänyt päävalmentaja Teemu Pasanen vahvisti ja muistutti Planican MM-tavoitteesta.

– Joukkueella alkaa kulkea koko ajan paremmin, ja päätähtäin on kaikilla helmikuussa.

Suomalaiset paransivat selvästi varsinkin Lillehammerin viikonlopusta, jolloin joukkueella oli välineongelmia.

– Suorituskunnossa on ollut alkukaudesta isoja heittoja myös muilla kuin suomalaisilla. Kaikilla on takana raju harjoituskausi, ja sen jälkeen on ollut todella paljon kilpailuita, jopa kolme kilpailua viikonlopussa, Pasanen selitti aaltoilua.

Teemu Pasanen, Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja.

– Pikku hiljaa tilanne kuitenkin tasoittuu. Keskitalvella kilpaileminen on varmasti jo vakaampaa.

Johanna Matintalo, Jasmi Joensuu, Jasmin Kähärä ja Lauri Lepistö jäivät pois Davosista.

– Myös aika moni vastustajista jättää Davosin väliin, Pasanen paljasti.

– Kilpailuita on niin mahdottomasti, ettei kukaan pysty hiihtämään niitä kaikkia. Pitää tehdä yksilöllisiä ratkaisuja ja päättää, milloin kannattaa jäädä kilpailutauolle.

Olympiavoittaja Iivo Niskasen paluu kilpailuihin viivästyy edelleen. Hän sai koronatartunnan juuri ennen cupin avausviikonloppua, eikä ole vielä valmis kilpailuihin.

– Iivo on päässyt jo harjoittelemaan ja aloittaa kilpailut mahdollisesti Tour de Skillä. Tilannetta seurataan päivä päivältä, Pasanen kertoi.

Tourin jälkeen cupissa on pitkä tauko, joten Niskanen hiihtää cupia joko uudenvuodenaattona alkavalla Tourilla tai vasta tammikuun lopussa Les Rousses'ssa.

Suomen hiihtäjistä ainakin Krista Pärmäkoski ja Perttu Hyvärinen harkitsevat Davosin jälkeen korkean paikan leiriä, josta he matkaisivat joulunpyhien jälkeen Tourin avaukseen.