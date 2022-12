Vilma Nissisen, 25, alastonkuva julkaistiin Helsingin Sanomissa – nyt hän kertoo saamistaan kommenteista

Vilma Nissinen ei käytä aikaansa internetin keskustelupalstojen selaamiseen.

Hiihtäjä Vilma Nissinen, 25, kohautti kansaa marraskuun lopulla. Hän poseerasi alastonkuvassa Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen Sielu & ruumis -juttusarjassa.

Artikkeli keräsi runsaasti huomiota, mutta Nissinen sanoo Ilta-Sanomille, että palautetta tempauksesta ei ole ainakaan hänellä asti isommin kulkeutunut.

– Joitain viestejä on tullut, mutta pääasiassa kaikki ovat olleet positiivisia, Nissinen kertoo.

– En harrasta nettipalstojen tai kommenttiosioiden lukemista, kun tiedän ettei siitä seuraa mitään hyvää. Joitain posiviestejä tuli, mutta ei sen isommin mitään. Ei ole kukaan tullut ruokakaupassa haukkumaan tai vastaavaa.

Nissisen valitsema strategia vaikuttaa toimivalta. Hän tietää, että anonyymit nimimerkit suoltavat törkyä keskustelupalstoilla ja esimerkiksi artikkelien kommentointiosioissa, joten hän jättää ne kylmästi huomiotta. Näin päivä ei mene turhaan pilalle.

– Eivät ihmiset yleensä uskalla mitään törkypalautetta laittaa omalla nimellään henkilökohtaisesti. Ne saa yleensä lukea sieltä nettipalstoilta, jos haluaa käydä lukemassa. Jos haluaa pahoittaa mielensä, se onnistuu varmasti aika nopeasti, hiihtäjä linjaa.

– Jos se on jonkun mielestä kiva harrastus, niin mikäs siinä. Minä löydän päivilleni parempaakin tekemistä.

Nissinen poseerasi yläosattomissa marraskuussa 2021.

Nissinen linjasi HS:n Kuukausiliitteen artikkelissa, että julkaisee kerran vuodessa – syntymäpäivänään – rohkean kuvan itsestään Instagramissa. Hän haluaa välittää itsestään mahdollisimman aidon kuvan, ja siihen kuuluu myös tämä urheilun ulkopuolinen ”toinen puoli”.

Nuori hiihtäjä kertoo, että näistä kuvista korviin kantautunut palaute on hyvin samankaltaista kuin se, mitä HS:n artikkelista on tullut.

– Monen lapsen – etenkin tyttöjen – vanhemmat ovat laittaneet viestiä, että olen hyvä roolimalli nuoremmille. Olen somessa vain sellainen kuin olen oikeastikin. Olisi minulle raskaampaa kehittää jotain julkisuuskuvaa ja yrittää mahtua johonkin muottiin. Olen mieluummin sellainen kuin olen ja teen asioita, joita haluan tehdä, hän ruotii.

Nissinen opiskelee urheilu-uran ohessa liiketaloutta ja on perehtynyt paljon esimerkiksi markkinointiin. Markkinointistrategian laatiminen muille on hänelle arkipäivää, mutta itselleen hän ei ole ennättänyt sellaista tehdä.

– Olisi kiva, jos jossain vaiheessa olisi aika keskittyä vähän tähän omaankin juttuun. Nyt ei ole vielä ollut. Teen paraikaa opinnäytetyötä ja sattumoisin juuri tänään kirjoittelin markkinointistrategiaa, mutta en itselleni.

Aika on ymmärrettävästi kortilla, sillä urheilun ja opiskelun lisäksi hän käy myös töissä. Elo on ajoittain sen verran rankkaa, että opinnäytetyön jälkeen on aika hieman keventää lastia.

– Siihen kotihommat vielä päälle, niin on tässä ollut aikamoisia päiviä. Koulun kun saan tuosta alta pois, niin en kyllä ihan hetkeen aio opiskella lisää. En ainakaan urheilu-uran aikana. Kun saan opparin valmiiksi, olisi kiva kun saisi hetken keskittyä vain urheilemiseen.

Nissinen vastasi puhelimeen hiihtoladulta, mutta siellä hän ei ole alkukauden aikana voinut viettää niin paljoa aikaa kuin olisi halunnut.

Hän kaatui elokuussa rullasuksilla kohtalokkain seurauksin. Kädestä murtui veneluu ja hyvin alkanut harjoittelu keskeytyi viikkokausiksi.

Keskiviikkona Nissinen sai kuitenkin hyviä uutisia, sillä viimeiset kuvat osoittivat, että kaikki alkaa olla kunnossa ja lääkäri antoi luvan normaaliin harjoitteluun.

– Se oli aika kiva 15 viikon projekti. Eipä tämä vielä tähän lopu. Pitää vielä kaikki voimatasot ja liikkuvuudet sun muut saada takaisin. Onhan tässä vielä hommaa. Mutta nyt on ainakin voiton puolella.

Vaikka veneluu on pieni, se luutuu usein hitaasti, koska murtuman sattuessa verenkierto on vaarassa. Luutuminen oli myös Nissisen tapauksessa pitkä prosessi.

– Ennen leikkausta sanottiin, että 6-8 viikkoa kipsissä, mutta loppujen lopuksi kipsi oli kymmenen viikkoa. Oli myös sellainen arvio, että marraskuun alussa voisin hiihtää kahdella sauvalla, mutta sekin meni marraskuun loppuun.

Nyt kun ”ajolupa” on viimein saatu, Nissinen ei aikaile. Ensimmäiset kisat ovat ohjelmassa jo tulevana viikonloppuna Imatralla. Tarkoitus olisi olla hyvässä kunnossa tammikuun SM-hiihdoissa. MM-kisat käynnistyvät Slovenian Planicassa helmikuun lopulla.

– Jos kisakuntoon haluaa, pitää alkaa jossain vaiheessa kisata. Tammikuussa tulee Skandinavia cupia ja SM-kisat aika nopeasti. Haluaisin siellä olla jo ihan hyvässä tikissä. Tämä oli positiivinen yllätys, että nyt jo pääsen kisojen pariin.