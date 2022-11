Anne Kyllönen löi radikaalin viestin Instagramiin – sitten tapahtui hämmentävä käänne

Anne Kyllönen valittiin Lillehammerin maailmancupiin, vaikka hän oli juuri ilmoittanut jäävänsä muutaman viikon mittaiselle kisatauolle.

Maastohiihtäjä Anne Kyllönen kertoi sunnuntaina jäävänsä muutaman viikon kilpailutauolle.

Takana oli pettymysten viikonloppu Rukalla. Hän jäi perjantain sprintissä (p) 29:nneksi ja paraatimatkallaan pertsan kympillä sijalle 33.

– Päivä tai kaksi vapaampaa päivää siellä täällä ei nyt ehdi auttaa elimistöä siihen tilaan, että pääsisin huippukuntoon. Nyt on aika vetää käsijarrusta ja antaa keholle aikaa rakentaa kisakuntoa, Kyllönen kirjoitti Instagramissa.

Yllätys olikin suunnaton, kun Hiihtoliitto julkaisi maanantaina joukkueensa Lillehammerin maailmancupiin ensi viikonloppuna. Mukana listalla oli Kyllönen, 34, edellisenä päivänä pitkälle kisatauolle jäänyt nainen.

Mikä siis muutti mielen?

– Alkuviikosta on ollut hyviä signaaleja ja treenejä, joten päätimme valmentajien kanssa, että Lillehammerin 20 kilometrin pertsa sunnuntaina olisi hyvä paikka tsekata, mikä tilanteeni todellisuudessa on, Kyllönen kommentoi Ilta-Sanomille tiistaina.

Kyllönen myöntää, että sunnuntain ilmoitus oli liian radikaali ja hätiköiden tehty.

– Nyt jäi kahdeksan päivän palautusaika, jonka aikana ehdin tehdä laadukkaita harjoituksia. Sain siis tilanteen rauhoitettua, vasta perjantaina Norjaan matkustava konkarihiihtäjä sanoi.

Täksi kaudeksi takaisin A-maajoukkuerinkiin nousseen Kyllösen mukaan hänen harjoituskautensa oli onnistunut, mutta erinäiset terveysongelmat ovat hidastaneet vauhtia marraskuussa.

Anne Kyllönen nostaa alkukauden parhaaksi kisaksi Taivalkosken Suomen Cup -sprintin, jossa oli viides.

Kyllönen epäilee, että vaisun tuloskunnon taustalla on myös ollut liian raskas kokonaiskuorma. Hän myöntää ryytyneensä hieman lokakuussa pidetyn Val Senalesin korkeanpaikanleirin jälkeen.

Terveysvaikeuksistaan hän ei tässä kohtaa halua enempää puhua.

– Odotusarvo on silti ollut se, että pitäisi mennä hyvin. On ollut mysteeri, miksi suksi ei kulje. Normimatkalla toinen vitonen on ollut minulle hankala.

Kyllönen odottaa Lillehammerista sijoitusta 15:n tai vähintään 20 parhaan joukkoon. Jos hän vajoaa kauemmaksi, edessä on usean viikon kisatauko ja kontrollimattotesti.

Kyllönen vastaa itse omasta harjoitusohjelmastaan. Maajoukkueen valmentajat tarjoavat sparrausapua.

– Se on mennyt tosi kivasti.

Lillehammerin mc-viikonloppu käynnistyy perjantaina kymmenen kilometrin (v) väliaikalähtökisoilla. Lauantaina hiihdetään sprintit.