Maailmanmestari nosti esille Venäjän merkityksen – synkkä ennustus: ”Maastohiihdon kuolema”

Devon Kershaw ruotii miesten maastohiihdon tilaa kovin sanoin.

Kanadan entinen huippuhiihtäjä Devon Kershaw lataa kovaa tekstiä miesten huippuhiihdon nykytilasta.

– Miesten maastohiihto on katastrofi – etenkin ilman Venäjää. En ymmärrä, miten laji on ajautunut tähän tilanteeseen. Muut maat eivät rakenna uusia joukkueita, joten ne eivät ole samalla tasolla kuin Norja tai Venäjä, Kershaw sanoi Threshold-podcastissaan Dagbladetin mukaan.

Venäjä on suljettu kansainvälisestä hiihdosta Ukrainan sodan takia.

Kershaw muistutti, että hiihto on lajina mennyt eteenpäin hänen kotimaassaan ja Yhdysvalloissa, mutta Norjalle on löydyttävä kilpailukykyistä vastusta Euroopasta.

– Täytyykö minun todella nähdä Norja sijoilla 1, 2 ,3 ,5 ja 7 koko kauden? Noin se nimittäin menee, mikä on erittäin masentavaa. Tarvitaan enemmän maita kuin USA, Kanada ja Norja. Muiden eurooppalaisten on noustava esille. Jos asia ei muutu, se on lajin kuolema, Kershaw sanoi.

Kershaw, 39, hiihti omalla huippu-urallaan neljissä olympiakisoissa ja seitsemissä MM-kisoissa.

Hän voitti 2011 parisprintin maailmanmestaruuden Oslon MM-kisoissa Alex Harveyn kanssa.

Maailmancupin kokonaiskilpailussa hän oli parhaimmillaan toinen (2011–2012).