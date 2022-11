Hiihtotuomio: Varastiko Ranska Jari Isometsän housut? Suomalaisyllättäjä kahmi tuhansien eurojen potin

IS:n raati arvioi Rukan perjantain.

Hiihdon maailmancup alkoi perjantaina Rukalla sprinteillä. Miesten kisan ykkönen oli Norjan Johannes Hösflot Kläbo, naisissa Ruotsin Emma Ribom.

Koillismaan kattauksessa oli perjantaina oli myös yhdistetyn kauden avaus.

Hiihtotuomio perkaa kisapäivän annin. Raadissa ovat paikan päällä Kuusamossa kisoja seuraavat IS:n toimittajat Ville Touru, Tatu Myllykoski ja Pekka Holopainen.

Lue lisää: Jasmi Joensuulle huippuonnistuminen Rukalla – uran paras sijoitus!

Ville Touru

Tähti

Johannes Hösflot Kläbon kunnon ympärillä oli kysymysmerkkejä, mutta mies tuli taas Rukalle ja löi ylivoimaisella esityksellä muut polvilleen sprintissä. Kläbo on kisannut urallaan Rukan sprintissä nyt seitsemän kertaa. Avausvuoden 2016 kolmossijan jälkeen hän on ollut joka kerta ykkönen tai kakkonen.

Puheenaihe

Vaikka Jasmi Joensuu oli komeasti neljäs, Johanna Matintaloa pidettiin ennakolta jopa Suomen ykköstykkinä sprinttiin. Sauva napsahti kuitenkin heti lähdössä poikki, ja peli oli pelattu. Kisan jälkeen ei jäänyt epäselväksi, kuinka koville pettymys Matintaloa otti.

Moka

Yhdistetyn miehet jäivät kauas kärjestä kauden avauksessa kotikentällä. Muutenkin koko lajin kuva on väljähtänyt. Kun yhdistettyä kisataan maastohiihdon kanssa samoissa kisoissa, se on iltahämärän täytelaji, jota ennen katsojat ja media poistuu jo paikalta. KOK kertoi hiljattain, että yhdistetty oli kolmissa edellisissä olympialaisissa vähiten medianäkyvyyttä saanut laji. Sen olympia-asemakin on vaakalaudalla.

Tyyli

Onko Ranskan joukkue löytänyt samat housut, joilla Jari Isometsä pieksi Torgny Mogrenin Albertvillen viestin loppukirissä 1992? Ranskan hiihtäjien uusi kisa-asu henkii melkoista retrohenkeä. Toinen puoli sininen, toinen punainen.

Ranskan Jules Chappaz hiihti uudessa asussa aina sprinttifinaaliin asti.

Isometsän kiri toi Suomelle pronssia Albertvillen viestissä 30 vuotta sitten.

Yllätys

Joensuu paransi kertaheitolla uransa parasta maailmancup-sijoitusta viisi pykälää. Sprintin nelossijasta kilahti Joensuulle palkintorahaakin melkein 4 400 euroa. Mukava potti.

Tatu Myllykoski

Tähti

Jasmi Joensuulle onnistumisen soi. Hän on niittänyt mainetta epäonnen soturina, mutta perjantaina kisailme oli aivan uudenlainen. Joensuu ei puskenut ahtaisiin rakoihin tai rykinyt itseään pihalle erien aluissa, vaan luovi muiden seassa todella kypsästi.

Jasmi Joensuu hiihti uransa parhaan maailmancupin sijoituksen.

Puheenaihe

Black fridayn alennusmyynnit ovat rantautuneet nyt myös hiihtoon. Maailmancupin pisteitä saa nyt halvemmalla kuin koskaan. Esimerkiksi Kazakstanin Darja Ryazhko hävisi 1,4 kilometrin matkalla yli 16 sekuntia voittajalle ja sijoittui karsinnan 50:nneksi – ja ansaitsi yhden pinnan.

Moka

Mäkikarsinta siirrettiin lauantaille, koska saksalaisten sukset olivat jääneet Müncheniin. Järjestäjien tiedotteessa syytä ei avattu, mutta kilpailunjohtaja Jani Hyvärinen vahvisti asian STT:lle. Surkuhupaisaa puuhastelua.

Tyyli

Joni Mäen tasatyöntö oli aiempaa tuntuvasti tymäkämpää, vaikka tie tyssäsi puolivälierään. Pekingin olympiamitalisti on kärsinyt syksyllä säärivaivasta, joka nakersi suoritusta vielä perjantainakin. Juoksuharjoittelusta pakkolepoa pitänyt Mäki valitteli tönkköjä jalkojaan.

Yllätys

22-vuotias Amanda Saari paransi uransa parasta maailmancupin sijoitusta kerralla 45 pykälää lykittyään 15:nneksi. Tampereen Pyrinnön suksija esiintyi alkuerässään ennakkoluulottomasti eikä jatkopaikkakaan ollut kaukana.

Pekka Holopainen

Tähti

Jasmi Joensuun hiihto oli fyysisesti ja taktisesti parasta, mitä naiselta on tällä tasolla nähty. Seuraava taso on podiumilla, ja tätä menoa USA:ssa opiskellut hiihtoälykkö on kuumimpia MM-Planicaan matkaavia suomalaisia.

Puheenaihe

Miehissä Norja, Norja, Norja, Norja, naisissa Ruotsi, Ruotsi... Venäjä on erittäin hyvistä syistä pihalla kansainvälisestä hiihdosta, mutta tätä se kausi sitten lienee, plus koronansa jälkeen sekaan tunkeva Iivo Niskanen.

Norjan otti neloisvoiton miesten sprintissä: Johannes Hösflot Kläbo ykkönen, Even Northug kakkonen, Pål Golberg kolmas. Neljäs oli Erik Valnes.

Moka

Herkkäelimistöinen Joni Mäki tavoitteli Rukan susikovalta sprinttiradalta jotain ihan muuta kuin 18. sijaa ja sijoitusta suomalaisporukankin keskikastiin. Harjoittelun hurjat haasteet pistävät miettimään, puolustaako Planicassa MM-hopeaa kumpikaan viime kisojen mitalimies – Mäki tai Ristomatti Hakola.

Tyyli

IS istuskeli tunnin kahvilla Norjan mäkihypyn huikeaan menestykseen vieneen päävalmentajan, itävaltalaisen Alexander Stöcklin kanssa. Keskustelu soljui sujuvasti norjaksi, jonka Stöckl opetteli muutamassa kuukaudessa tultuaan pestiin 2011. Mika Kojonkoski kommunikoi kaikki 9 vuottaan vuonomaassa englanniksi.

Yllätys

Lähes koko 2000-luvun maajoukkueen kuumassa ytimessä operoinut Riitta-Liisa Roponen nautiskelee kisatunnelmasta turistina. Tunnettu nainen saa olla koko lailla incognito, sillä arvokisaladuilla blondina kiitänyt Roponen on muuntautunut brunetiksi. Nykyinen sävy on kuulemma lähempänä aitoa ja alkuperäistä.