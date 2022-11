Jasmi Joensuu rysäytti vihdoin – kertaa nyt finaalin karua käännettä

Jasmi Joensuun nälkää ei neljäs sija tyydyttänyt.

Kuusamo

Rukan synkän suomalaispäivän ainoa valonpilkku oli Jasmi Joensuu, joka hiihti sprintissä upeasti neljänneksi.

Suoritus oli Joensuun uran paras. Hän ei ollut päässyt koskaan aiemmin maailmancupin sprinttifinaaliin ja välieriinkin vain kolmesti.

Joensuu, 26, hävisi kisan voittaneelle Ruotsin Emma Ribomille 2,41 sekuntia.

Suomalainen oli kilpailun jälkeen tyytyväinen mutta ei onnensa kukkuloilla. Neljäs sija jätti sopivasti nälkää.

– Finaalissa hyydyin vähän viimeisen mäen päällä, jossa olisi pitänyt jaksaa. Pidimme välierässä kovaa vauhtia, niin se vaikutti. Mutta meno oli joka tapauksessa parempaa kuin koskaan ennen, hän sanoi.

Joensuu kokee kehittyneensä aiempiin kausiin verrattuna eniten kestävyysominaisuuksissa. Se näkyi myös perjantaina.

Hän ei loistanut vielä karsinnassa (yhdeksäs), eivätkä alku- tai välierähiihdotkaan olleet alusta loppuun ilotulitusta. Joensuun suoritus oli kypsä ja tasapainoinen.

– Taktisesti hyvää hiihtoa, hän summasi.

Hätäilyyn Jasmi Joensuu ei perjantaina sortunut.

Maltti näkyi päivän viimeisessäkin hiihdossa. Joensuu on usein ollut osallisena erilaisiin kolareihin ja kaatumisiin, mutta perjantaina hän väläytti pelisilmäänsä. Vaikka finaalihiihto oli uran ensimmäinen ja painekattila ankara, hän malttoi hidastaa vauhtiaan ennen viimeistä alamäkeä ja tuuppasi muna-asentoon peesiapua hyödyntäen.

– En halunnut mennä kärkeen. Olen niin monesti ollut se, joka hätäilee kärkeen. Se ei tuota tulosta.

Lisää draamaa koettiin loppusuoralla, kun Ruotsin Maja Dahlqvist kaatui kärkipaikalta. Joensuu kuittasi ohi.

– Loppuun asti menin, koska olisihan siinä voinut kaatua useampikin hiihtäjä edestä. Ikinä ei voi lopettaa, hän kertasi.

Joensuu sai huumaavaa kannustusta tuhatpäiseltä Rukan yleisöltä. Kansa huusi suomalaismenijän nimeä ennen loppukilpailua ja sen jälkeenkin.

Se lämmitti mieltä.

– Olihan se tosi mageeta. Menestystähän ihmiset tänne tulevat katsomaan, niin on hienoa tarjota heille sitä. Se on urheilijalle hienoa mutta myös katsojille. Viihdettähän tämä on, hän ruoti.