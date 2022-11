Aleksandr Bolshunov avasi kautensa surkeasti – norjalaistähdeltä karu arvio venäläisten tilanteesta

Norjalaiskollegoilla riitti ymmärrystä alavireiselle venäläiskarjulle.

Aleksandr Bolshunov on heikossa vireessä. Johannes Hösflot Kläbolla on omat huolensa.

Venäjän kirkkain hiihtotähti Aleksandr Bolshunov, 25, avasi kisakautensa nihkeästi.

Venäläishiihtäjät eivät pääse kilpailemaan Fisin alaisiin maailmancupin kisoihin, Ukrainan sodan takia. Hyökkäyssotaa käyvä maa järjestää kuitenkin omia hiihtokisojaan.

Viikonlopun Venäjän cupin perinteisellä hiihdetyssä sprintissä Bolshunov jäi vasta kuudenneksi. Järin rohkaiseva ei ollut myöskään viikonlopun toinen kisa, 10 kilometriä vapaalla hiihtotavalla.

Bolshunov jäi neljänneksi 34 sekuntia kisan voittoon sivakoineen Artjom Maltsevin taakse.

– Sijoitus on luultavasti huonoin, mitä hän on hiihtänyt neljänä edellisenä vuonna maailmancupissa, joten totta kai se on epätavallista, venäläisen suurimpiin kilpakumppaneihin lukeutuva Johannes Hösflot Kläbo arvioi norjalaiselle Nettavisenille.

Kolme olympiakultaa Pekingissä saavuttanut Bolshunov oli viime kaudella maailmancupin kakkonen. Kahdella aiemmalla kaudella venäläinen voitti maailmancupin kokonaiskilpailun.

26-vuotias norjalaistähti arveli tilanteen olevan haastava kansainvälisistä kisoista suljetuille venäläiskollegoille.

– Itsensä motivoiminen on takuulla vaikeaa, Kläbö tuumi.

Samoilla linjoilla oli myös trondheimilaisen sprinttitykin maanmies Hans Christer Holund.

Seefeldin 2019 MM-hiihtojen viidenkympin kultamitalimies epäili, että Bolshunov on harjoitellut tavallista kevyemmin.

– En tiedä kuinka paljon jaksaisin harjoitella, jos saisin saman viestin (maailmancupista sulkeminen). Tuntuisi turhalta harjoitella, jos en saisi kilpailla maailmancupissa. Ymmärrän häntä hyvin, Holund, 33, pyöritteli.

Hiihdon maailmancup starttaa viikonloppuna Rukalla. Reisivaivoista kärsivää Kläboa ei nähdä Rukalla, kuten ei myöskään koronaviruksen saanutta Iivo Niskasta.

Lajin MM-kisat sivakoidaan Ranskan alpeilla helmikuussa.