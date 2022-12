Himohiihtäjä Sanna, 44, antaa viisi latuvinkkiä taviksille – ”Ei tule olo, että tämä on kauheaa”

Sanna Valkeejärvi treenaa yli 700 tuntia vuodessa.

Kun media-alan yrittäjä Sanna Valkeejärvi, 44, hurahti maastohiihtoon neljä vuotta sitten, hän ei aiemmassa elämässään ollut harrastanut tavoitteellisesti kestävyysurheilua.

Nyt, muutaman vuoden valmennuksen jälkeen, hän hiihtää, rullahiihtää tai juoksee vuodessa yli 700 tuntia.

Valkeejärvi listasi parhaat vinkkinsä IS:n lukijoille, joita kutkuttaa odotus lumisesta talvesta ja suksien hakemisesta varastosta.

1. Lähde lenkille, vaikkei huvittaisi

Minulla ei kertaakaan ole ollut huonompi olo lenkin jälkeen, kunhan vain lähtee. Kun tekee kaksi viikkoa jotain, siitä tulee rutiini.

2. Opettele hiihtämään hitaasti

Hiihtämisestä nauttii enemmän, kun ei tule koko aikaa olo, että tämä on kauheaa, hengästyttää ja ylämäet ovat hirveitä. Aloita kevyemmiltä laduilta, niin alamäetkään eivät pelota.

3. Sukset kuntoon

Maastohiihto on vähän välineurheilua. Kun välineet ovat kunnossa, hiihtäminen on paljon kivempaa. Kaikkien ei tarvitse ostaa kilpasuksia, mutta kannattaa antaa ammattilaisen valita sukset, joissa on oikea pituus ja jäykkyys. Jos ei itse innostu suksihuollosta, sukset kannattaa viedä pari kertaa talvessa voideltaviksi ja hiottaviksi.

4. Ei liikaa päälle

Tämä vinkki on erityisesti lasten vanhemmille. Jos on kuuma hiihtämään lähtiessä, on liikaa vaatteita päällä.

5. Tekniikka haltuun

Ei tarvitse lähteä valmennukseen, mutta kannattaa käydä edes pari kertaa hakemassa vinkkejä tekniikkaan. Hiihtämisestä tulee miellyttävämpää ja taloudellisempaa.