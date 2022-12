Espoolainen mediayrittäjä teki ison elämänmuutoksen, kun hän alkoi hiihtää tosissaan.

Espoolainen Sanna Valkeejärvi purskahti itkuun Rovaniemellä 3. huhtikuuta 2022, kun hän ylitti maaliviivan 30 kilometrin perinteisessä kisassa maastohiihdon SM-kisoissa.

Moni keskeytti rankalla ladulla, mutta 43-vuotias kuntourheilija taisteli maaliin. Valkeejärvi jäi toiseksi viimeiseksi ajalla 1.54.35,9, sillä hän katkesi kaksi kilometriä ennen maalia ja sijoituksia valui läpi sormikkaiden. Suomen mestaruuden voittanut Kerttu Niskanen tuli maaliin noin puoli tuntia aiemmin.

Valkeejärveä kismitti, ettei hän yltänyt elämänsä hiihtoon isossa kisassa. Poskilla valuneet kyyneleet johtuivat kuitenkin pettymyksen sijaan liikutuksesta. Hetki oli Valkeejärven 3,5 vuotta aiemmin alkaneen kestävyysurheilu-uran paras.

– Olin lunastanut kahdeksanvuotiaalle itselleni antamani lupauksen, Valkeejärvi kertoo.

Valkeejärvi syntyi Kangasalla, Tampereen naapurissa marraskuussa 1978. Ala-asteikäisenä hän ilmoitti, että hänestä tulisi isona kilpahiihtäjä – uusi Marja-Liisa Hämäläinen.

Hämäläinen, nykyisin Kirvesniemi, oli Suomessa valtava urheilutähti, kun hän voitti Sarajevon olympialaisista vuonna 1984 kolme henkilökohtaista kultamitalia ja viestipronssin.

Monen muun suomalaistytön tavoin Valkeejärvi lähetti Hämäläiselle fanipostia. Hän piirsi kuvan, jossa hiihtäjäsankari seisoi korkeimmalla korokkeella ja taivaasta roikkuivat Sarajevon-mitalit.

Kangasalan likka teki itselleen ladun kodin takapihalle ja hiihti siellä Hämäläisenä. Valkeejärvi selosti mielikuvituksellista hiihtokisaa päässään. Marja-Liisa, siis hän itse, voitti aina lopussa.

– Nykyisin voittaisin maaliviivalla jonkun norjalaisen, mutta 1980-luvulla Kangasalla maalisuoralla oli kanssani skabaamassa aina venäläinen hiihtäjä, Valkeejärvi muistelee.

Kehittyminen ajaa Sanna Valkeejärven lenkille jopa märässä ja pimeässä.

Ammattihiihtäjää hänestä ei kuitenkaan tullut. Kaverit imivät mukanaan toiseen lajiin: lentopalloon. Myöhemmin Valkeejärvi vaihtoi lajia beach volleyyn, jossa harjoitteli aikuisiällä tavoitteellisesti ja pelasi parin kauden ajan SM-tasolla.

Sivakoinnin sijaan Valkeejärvi teki uraa mediassa, Suomen isoimpien lehtitalojen markkinointiosastojen johtavissa asemissa. Ura ajautui kuitenkin kriisiin, kun hän paloi loppuun ja sairastui työuupumukseen. Vuonna 2018 myös avioliitto kariutui.

– Käsitin, että minusta ei tule perheenäitiä. Työelämän suhteen olin aika hukassa, kun mikään ei tuntunut omalta. Olin nollapisteessä, Valkeejärvi kertoo.

Nollapisteeseen kuului hyvästä työpaikasta irtisanoutuminen kesken koejakson. Valkeejärvi mietti, mitä elämällään tekisi. Mieleen nousi lapsuuden haaveammatti ja hiihtosankari Hämäläinen. Valkeejärvi päätti, että hänestä tulisi oman elämänsä Marja-Liisa.

Hän ilmoittautui Electrofit-yrityksen valmennukseen, jossa tähdättiin Vuokatti-hiihtotapahtuman 30 kilometrille ammattivalmentajan avulla. Siitä alkoi aivan uusi elämä ja, tämän jutun toimittajan sanoin, äärimmäinen hiihtohurahdus.

– Se on oikein hyvin sanottu! Valkeejärvi siunaa.

– Hiihdosta on tullut minulle terveellinen riippuvuus.

Valmentaja Simo-Viljami Ojanen loi uudelle suojatilleen ohjelman, joka sisälsi ensimmäisenä vuonna 560 harjoitustuntia. Yli 10 tuntia viikossa oli kova määrä jopa SM-tasolla urheilleelle naiselle, jolle oli beach volleyssa kertynyt viitisen treeniä viikossa. Valkeejärvi on luonne, joka haluaa tehdä kaiken mahdollisimman hyvin. Hän alkoi suorittaa treeniohjelmaa pilkuntarkasti ja nautti siitä.

– Olin ihan innoissani. Lähdin sauvakävelylle sateeseen, koska se luki ohjelmassa. Minulla ei ollut sen suhteen mitään ongelmaa, Valkeejärvi sanoo.

– Suurimmat ongelmat olivat pääni sisällä, kun tuntui, että jouduin monelle selittelemään, mitä teen.

Avioerosta toipuva ja ammatillista suuntaansa etsivä nainen löysi Electrofitin treenitiimistä inspiroivan ympäristön. Hän ei tuntenut ketään eikä kukaan tiennyt hänestä muuta, kuin että entinen beach volleyn pelaaja halusi nyt hiihtää.

– Sain luoda itseni kokonaan uudestaan. Käsittelin lenkeillä tunteitani ja teen niin edelleen.

Sanna Valkeejärvi saa hiihtämisestä upean fiiliksen.

Valkeejärvi suoritti Vuokatti-hiihdon ja päätti jatkaa kuukautta myöhemmin 70 kilometrin Ylläs–Levi-hiihtoon. Hän tiesi jääneensä hiihtämiseen koukkuun, mutta sanoi kuin alibiksi valmentaja Ojaselle, että pitää tuumaustauon jatkon suhteen. Kolme viikkoa myöhemmin hän ilmoitti, että treeni jatkuu ja nyt aletaan nimittäin tehdä kunnolla.

Elämäntapamuutos oli kokonaisvaltainen. Valkeejärvi alkoi tehdä etänä töitä rovaniemeläiselle pienyritykselle, joka valmisti puisia dildoja ja anustappeja. Etähommat helpottivat urheilun ja työn yhteensovittamista.

Tammikuussa 2020 hän voitti kaksi pronssimitalia Masters-olympialaisten 40-vuotiaiden normaalimatkoilla Seefeldissä. Itävallassa heräsi ajatus, että jatkossa töitä voisi yhä enemmän tehdä urheilun ehdoilla. Valkeejärvi päätti alkaa yrittäjäksi.

Nyt hän myy oman yrityksensä kautta myynnin, markkinoinnin ja viestinnän projekteja asiakkailleen. Lisäksi hän manageroi esimerkiksi maajoukkuehiihtäjä Johanna Matintaloa. Vaikka Valkeejärvi tekee töitään kunnianhimoisesti, hän työskentelee toisaalta sen verran kuin tarvitsee elättääkseen itsensä ja maksaakseen tavoitteellisen hiihtoharrastuksen.

Tavoitteet ovat koventuneet vuosi vuodelta. Ensi keväänä Valkeejärvi ja Matintalo starttaavat samalta viivalta 10 kilometrin vapaan SM-hiihtoon. Lisäksi media-alan yrittäjä janoaa mitaleita Seefeldin masters-MM-kisoista.

Joustavat työkuviot mahdollistavat kovan harjoitusmäärän. Neljän vuoden takaisesta 560 tunnista on noustu yli 700 vuosittaiseen treenituntiin. Viime talvena hiihtoa kertyi ladulla yli 2 700 kilometriä. Sen jälkeen rullasuksia on tullut työnnettyä noin 2 500 kilometriä. Päälle tulee vuodessa 80 tuntia kehonhuoltoa.

Valkeejärvi osallistui syksyllä Electrofitin järjestämälle kahden viikon jäätikköleirille Ramsaussa. Lisäksi hän järjestää omatoimisia harjoitusleirejä Vuokatissa ja kotonaan. Silloin hän vetää päivässä kaksi kovaa treeniä eikä sitten teekään juuri muuta kuin syö ja nukkuu.

Valmentaja valvoi, kun Valkeejärvi treenasi Ramsaun jäätiköllä.

Tulokset näkyvät. Valkeejärvi juoksee testimielessä kerran vuodessa saman kolmen kilometrin latupohjan, jonka varrella on kolme nousua. Hän on neljän vuoden treenin aikana hionut ajastaan yli kaksi minuuttia pois ja taittaa matkan nyt vähän alle 13 minuuttiin. Puolimaratonin ennätys on kehittynyt kahdesta tunnista 1.39:ään.

Näin paljon treenaavalle palautuminen on tärkeää. Mistä kahdesti päivässä harjoitteleva yrittäjä löytää aikaa levolle?

– Palaudun töiden tekemisen aikana. Jos pidän päivärytmistä, ruoasta ja unesta huolta, palaudun riittävästi. Ensimmäisenä luovun kissanristiäisistä. Näen kavereita mielelläni, mutten riskeeraa uniani istumalla baarissa, vaikken joisi yhtään olutta. Elämäni on kurinalaista.

Fakta Esimerkki Sanna Valkeejärven treeniviikosta Maanantai: lepo Tiistai: Aamupäivällä 1 h voimatreeni, iltapäivällä 1,5 h rullahiihto vapaalla sisältäen tekniikkatreenin Keskiviikko: ap 2 h sauvajuoksu sisältäen 60 min vauhtikestävyysalueella ja ip 1,5 h tasatyöntörullahiihtolenkki Torstai: 3 h vaellus metsässä Perjantai: 30 min juoksu + 30 min kuntopiiri Lauantai: ap 2 h vapaan rullahiihto sisältäen 6x10 min vauhtikestävyysalueella ja ip 1,5 h kevyt sauvakävely Sunnuntai: yhdistelmätreeni 2 h tasatyöntölenkki rullilla + 1 h juoksu

Joskus ystäviä nähdessä esiin nousee kysymyksiä. Eräs kaveri katseli yhteisellä Tahkon-matkalla kaikkea kamaa, jonka Valkeejärvi oli tuonut mukanaan lukuisista suksivoiteista huoltotelineeseen.

Oletko Sanna laskenut, paljonko sinulla menee rahaa tähän kaikkeen, ystävä kysyi.

– En ole laskenut, mutta meneehän sitä rahaa. Kyseessä on valinta. Koen panostavani omaan hyvinvointiini ja itseni näköiseen elämään, Valkeejärvi kommentoi.

Hän myöntää, että kausikustannukset lasketaan tuhansissa euroissa. Valmentaja ei tee hyväntekeväisyystyötä eikä täydenpalvelun jäätikköleiri ole halpaa lystiä.

Rahakysymyksen lisäksi mieleen nousee yksinkertainen kysymys: Miksi teet tätä?

Valkeejärvi listaa aluksi uudet ystävät ja terveyden, mutta ennen kaikkea häntä ajavat eteenpäin kehittyminen ja kilpaileminen. Aivan kuten muitakin urheilijoita.

– Oman kehityksen selkeä seuraaminen ja huomaaminen saa minut aina vain lenkille, Valkeejärvi sanoo.

– Moni syistä on henkisiä. Alettuani harjoitella tosissani, olen saanut monta iloista ja pirteää päivää elämääni. Lisäksi olen niin innostunut, että olen saanut rohkeuden sanoa muille, ettei minun tarvitse tekemisiäni selitellä, oman elämänsä Marja-Liisa vastaa.

Yksi tärkeimmistä syistä tulee viimeisenä.

– Olen toteuttanut lapsuuden unelmani.