Kommentti: Tällainen on hiihdon kohusopimus, joka raivostutti Iivo Niskasen

Hiihtäjien ja liiton kalkkiviivoilla ratkennut sopimuskonflikti kietoutuu aina tavalla tai toisella rahaan. Se kertoo hyvääkin. Lajissa sentään on rahaa, josta kiistellä, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Mäkihyppytähti Matti Hautamäki (oik.) taisteli aikanaan Hiihtoliiton urheilijasopimuksen muuttamiseksi. Hiihtoliitolle miljoonien arvoinen Iivo Niskanen on myös ehtinyt ärsyyntyä asiasta useaan otteeseen.

Urheilumanageri Ismo Väänänen sai 1990-lopulla puhelinsoiton Kilpisjärveltä, hiihtomaajoukkueen kevätleiriltä.

Lapin valossa väännettiin seuraavan kauden urheilijasopimusta eli liittoa ja urheilijoita velvoittavaa sitoumuspaperia. Mika Myllylä ei ollut tyytyväinen siihen, mitä ensimmäinen versio sataisi urheilijoiden laariin.

Vastapuoli taas kehotti Myllylää etsimään säästökohteita kotipesästään.

– Mikaa oli puhuteltu siitä, että hän maksaa minulle vuodessa satojatuhansia markkoja provisioita sponsorisopimuksista, pidetty tyhmänä, Väänänen muistelee huvittuneena.

Mika Myllylä esitteli vuonna 1997 saalistaan Trondheimin MM-kisoista: yksi mitali kutakin väriä. Mies kumuloi huippuvuosinaan joka vuosi miljoonia markkoja kahdelle taholle: itselleen ja Hiihtoliitolle.

Vuonna 2011 edesmennyt legenda kehotti johtoporrasta työntämään säästökohteensa Lapin auringolta suojaisaan paikkaan.

– Mika oli sanonut, että Väänänen hankkii hänelle joka vuosi miljoonien markkojen sopimukset ja että liitolta tulee hiluja.

Urheilijalla ei ole oikeutta itse, edustajansa tai muun kolmannen osapuolen kautta sopia kilpailun lopputuloksesta tai osallistua vedonlyöntiin omasta kilpailutapahtumasta.

Hiihtoliiton ja urheilijoiden taas pitkiksi venyneet ja toraisatkin sopimusneuvottelut saavuttivat tällä kertaa maalinsa Muonion Olostunturilla.

Viime talven olympiamitalistit Iivo Niskanen, Joni Mäki, Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen ilmaisivat tyytyvänsä saavutettuun neuvotteluratkaisuun ja allekirjoittavansa sopimuksen.

Väänäsen kertoma episodi taas paljastaa, että tänä syksynä muun muassa Ilta-Sanomien seuraama konflikti ei ollut ensimmäinen laatuaan.

– Edistääkö se sitten liitolle miljoonien arvoisten tähtien hyvää fiilistä ja lojaaliutta liittoa kohtaan, että näistä aina tapellaan? Väänänen pohtii, mutta muistuttaa, että liitollakin on perustellut näkökulmansa.

Vuosituhannen alussa Hiihtoliiton sopimusta haastoi mäkihyppytähti Matti Hautamäki niin sanotun toimialarajoitteen alueella. Jos maajoukkuetta sponsoroi Toyota, urheilija ei saa ottaa mainospaikalleen Nissania tai antaa Toyotan kilpailijalle näkyvyyttä maajoukkuetehtävissä.

Pykälä on kilpailuoikeudellisesti pitänyt vettä.

Alkavalla kaudella Iivo Niskasen pääkumppaneihin kuuluu Bolt Works, maajoukkueen pääkumppaneihin toinen henkilöstövuokrausalan iso toimija Barona.

Urheilija on kohdan 3.46 (tuotesijoittelu) rikkomisesta velvollinen suorittamaan liitolle sopimussakkona 3000 euroa rikkomusta kohden. Mikäli rikkomus johtaa liiton yhteistyökumppanin menetykseen, valtionavun pienenemiseen tai tuottaa huomattavaa vahinkoa liitolle sopimussakko on 30 000 euroa rikkomusta kohden.

Jos sopimuskiistelystä hakee jotakin hyvää, se on tämä: kyse on aina pohjimmiltaan rahasta tai kalliista resursseista ja siitä, miten niitä jaetaan ja miten niiden arvo lasketaan.

Varovaisenkin arvion mukaan yli 80 prosentissa suomalaista yksilöurheilua tällaisia konflikteja ei saada aikaan, koska mitään rahoja tai resursseja ei ole kiisteltäväksi ylipäätään.

Osapuolet sitoutuvat pitämään tämän sopimuksen ja muun luottamuksellinen tiedon salassa. Tämän kohdan mukaiset velvoitteet pysyvät voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

Tyyppiesimerkkinä Hiihtoliitto laskee esimerkiksi tähtiensä A-maajoukkuepaketin kausitasolla noin sadantuhannen euron arvoiseksi. Urheilijoiden älypuhelinten laskimet taas eivät millään tahdo päätyä moisiin lukemiin.

Krista Lähteenmäki (nyk. Pärmäkoski) ei halunnut allekirjoittaa kauden 2011–2012 urheilijasopimusta, koska Hiihtoliiton lajiyhdistys Maastohiihto ry vaati osaa nuorten maajoukkuehiihtäjien palkintorahoista itselleen.

Mikäli urheilija syyllistyy dopingrikkomukseen tämän sopimuksen voimassaoloaikana, liitolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Liitolla on oikeus periä takaisin urheilijalle maksetut suoritukset ja muut edut. Liitolla on oikeus saada urheilijalta 100 000 euroa sopimussakkoa dopingrikkomuksen vuoksi.

Tekstin kursivoidut kohdat ovat otteita Ilta-Sanomien haltuunsa saamasta, muutaman vuoden takaisesta urheilijasopimuksesta, joka perussisällöltään vastaa koko lailla tuoreinta versiota. Dopingsakko on nyt 150 000 euroa.

Sopimusteksti on laaja, osin vaikeaselkoinen ja ankaran sitouttava. Urheilija ei voi allekirjoittaa sitä kevytmielisesti.

Nyt saavutettua tulosta on kuvattu ”välirauhaksi”, jonka aikana haetaan uutta, kirkasta ja helposti avautuvaa sopimusmallia vuosiksi eteenpäin.

Eräs lajin sisäpiiriläinen arvelee kyynisesti, ettei läpimurtoon ole eväitä ja aihe pysyy jatkossakin syksyn kesto-otsikoissa.