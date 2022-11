Ristomatti Hakola paljasti Ylellä murheellisen terveystilanteensa – synkkä arvio tulevasta

Ristomatti Hakola on kärsinyt terveysongelmista.

Ristomatti Hakola hiihti sunnuntaina Suomen cupin viestissä Jämin Jänteen joukkueessa, mutta paljasti osuutensa jälkeen Ylen haastattelussa jättävänsä nyt kisaladut pitkäksi aikaa.

– Seuraavan kerran tulen viivalle varmaan vuoden alussa. Ajattelin nyt harjoitella pari kuukautta, niin voi sitten hiihtää taas mukavasti, Hakola sanoi.

Hakola, 31, paljasti kärsineensä terveysongelmista muttei kertonut tilanteestaan sen tarkemmin.

– Terveydellisesti aika syvällä on käyty. Mutta apua on tarjottu ja apua on otettu vastaan. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana hengessä edelliset kuukaudet, Hakola sanoi.

Hakolan harjoituskausi on siis mennyt terveysmurheiden takia penkin alle. Sunnuntain kisassa Vuokatissa hän oli vain varovaisesti testailemassa kuntoaan.

– Positiivista, että ollaan tässä. Oli pitkästä aikaa ihan kivaa.

Jämin Jänne sijoittui sunnuntain viestissä toiseksi. Voiton vei Imatran Urheilijat.