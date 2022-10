Therese Johaug palasi dopingtauolta ja hämmästyi näkemästään – haukkuu tylysti joukkuekavereidensa nykytouhun

Therese Johaug ripittää Norjan hiihtomaajoukkueen toimintaa.

Viime kauteen uransa lopettanut maastohiihtokuningatar Therese Johaug on ollut viime ajat tiiviisti otsikossa tuoreen elämäkertakirjansa tiimoilta.

Nyt Norjassa kohistaan Johaugin lausunnoista Norjan hiihtomaajoukkueen nykyiseen toimintaan liittyen.

VG:n mukaan Johaug hämmästyi palattuaan takaisin maajoukkueeseen vajaan parin vuoden dopingpannansa jälkeen keväällä 2018.

– Ensimmäisenä kautena pannani jälkeen hämmästyin, kuinka paljon kevyempi maajoukkueen harjoitusohjelma oli aiempaan verrattuna. Myöskään seuraavina vuosina mikään ei muuttunut, ja tulokset putosivat.

– Urheilijoiden, valmennuksen ja liiton työ on vain liian huonoa.

Johaug kokee toimintakulttuurin rappeutuneen sen jälkeen, kun Norjan naisten maajoukkuetta vuodet 2006–17 valmentanut Egil Kristiansen jätti tehtävänsä.

– Sen jälkeen se romahti. Luulen, että jotakin on meneillään valmentajien, urheilijoiden ja liiton välisessä vuorovaikutuksessa. He eivät voi syyttää toisiaan. Kokonaisuus on huono, Johaug sanoo.

Norjan naisten maajoukkue on nyt uuden edessä. Enää sillä ei ole riveissään Marit Björgenin tai Johaugin kaltaista dominaattoria.

Viime talvena Pekingin olympialaisissa Johaugin takana kukaan muu norjalaisnainen ei saavuttanut normaalimatkoilla edes top 10 -sijoitusta.

Keväällä Norjan naisten hiihtomaajoukkuetta neljä viime vuotta luotsannut Ole Morten Iversen ilmoitti eroavansa.