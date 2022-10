Venäläishiihtäjät esittelivät kummallista touhuaan somessa – Norjan tähti täräytti suorat sanat: ”Hirveän tyhmää”

Norjalaiset huiput laitettiin ruotimaan Venäjän hiihtovalmentajien uutta ideaa.

Venäjän hiihtomaajoukkue ei saa tulevallakaan kaudella osallistua hiihdon maailmancupiin, mutta maan hiihtäjät ovat silti harjoitelleet täyttä häkää kohti alkavaa talvea.

Norjassa kulmakarvoja ovat nostattaneet venäläishiihtäjien kesäharjoituksista sosiaalisessa mediassa julkaistut videot. Niissä urheilijat sauvovat raivokasta tahtia menemään sukset jalassa erinäisillä alustoilla, vaikka lunta ei näy missään.

Yhden esimerkin mielenkiintoisesta ”kuivaharjoittelusta” voit katsoa alla olevalta videolta, jonka on julkaissut entinen maajoukkuehiihtäjä Mihail Devjatjarov.

Venäjän maajoukkuevalmentaja, itsekin maajoukkuetasolla aiemmin kilpaillut Egon Sorin selitti videoilla nähtävää touhua Dagbladetille.

– Tämä on uusi harjoitus, jonka olen esitellyt urheilijoilleni tänä vuonna. Meillä ei ole juurikaan mahdollisuutta harjoitella lumella toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Tässä urheilija saa kiinni hiihtämisen tunteesta. Kroppaa ja lihaksia joutuu aktivoimaan eri tavalla kuin rullahiihdossa. Teemme 40–60 sekunnin vetoja, Venäjän maajoukkuevalmentaja Egor Sorin sanoi.

Dagbladet esitteli videoita venäläisten harjoitusmetodeista myös Norjan maajoukkuehiihtäjille. Olympiavoittajan ja maailmanmestarin Erik Valnesin tuomio oli tyly.

– Tuo on hirveän tyhmää. Tämähän on vain temppu, eikö niin? Tuo on täyttä potaskaa. Hän näyttää kyllä aivan hyvältä, en tiedä, mitä hänellä on suksissaan. Pakko miettiä, että tekevätkö he tuon vain videon takia? En ole vaikuttunut, Valnes ruoti näkemäänsä.

Muiden hiihtäjien näkemykset videoista olivat maltillisemmat, vaikka kukaan ei kertonut kokeilleensa itse vastaavaa.

Norjan maajoukkuevalmentaja Eirik Myhr Nossum ei täysin tyrmännyt kuivahiihtoa, mutta ei ollut myöskään kiirehtimässä sitä norjalaisten omaan treeniohjelmaan.

– Ei sillä, ettenkö uskoisi tuohon harjoitukseen, mutta en myöskään sanoisi, että rullahiihdon tekniset hyödyt olisivat kovin vähäiset. Saa nähdä muutaman vuoden päästä, ehkä mekin kokeilemme tuota, Nossum sanoi.