Suomen hiihtotähdet täräyttävät jyrkän mielipiteen venäläisistä: ”Ei pitäisi päästää mihinkään”

IS kysyi kahdeksalta Suomen maajoukkuehiihtäjältä, pitäisikö venäläiset hiihtäjät toivottaa tervetulleiksi Fisin kisoihin vai ei.

Venäjän hiihtäjien kohtalo on ollut yksi hiihtosyksyn kuumimpia perunoita.

Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin pääsihteeri Michel Vion vihjaili syyskuussa, että venäläisten paluusta on käyty keskustelua kabineteissa ja ovet saattaisivat aueta heille jo lähitulevaisuudessa.

Puhetta venäläisten osallistumisesta on piisannut, mutta runsasta kuukautta ennen kansainvälisen hiihtokauden alkua vaikuttaa siltä, etteivät Venäjän hiihtotähdet ole tervetulleita maailmancupiin tai helmi-maaliskuussa käytäviin MM-kisoihin. Fis tiedottanee asiasta lokakuun aikana.

Ilta-Sanomat kysyi kahdeksalta Suomen maajoukkuehiihtäjältä, pitäisikö venäläiset päästää mukaan kansainvälisille laduille vai ei.

Heidän mielipiteensä oli ehdoton.

– Ei. Tällä hetkellä ei ole minkäänlaista perustetta, että pitäisi päästää, Perttu Hyvärinen linjasi.

– Ei tällä hetkellä, Krista Pärmäkoski sanoi.

Iivo Niskanen, Joni Mäki ja Lauri Vuorinen olivat samoilla linjoilla.

– On itsestäänselvää, että jatketaan siihen, mihin viime kaudella jäätiin. Niin kauan kuin tilanne on mikä se on, muutoksia ei tarvitse tehdä, Niskanen totesi.

– Kun miettii tämän hetken tilannetta, niin ei, Mäen vastaus kuului.

– Ei missään tapauksessa tässä tilanteessa. Aika selvä peli siihen peilaten, mitä viime viikkoina on taas tapahtunut, jyrisi Vuorinen.

Lauri Vuorinen ei huolisi venäläisiä kansainvälisille laduile.

Vaikka Vuorisen kanta oli jyrkkä, hän myönsi tuntevansa jonkinasteista sympatiaa venäläisiä kilpaveljiään kohtaan.

– Esimerkiksi Artemi Maltsevin kanssa olen jutellut paljon kisoissa, ja hän on tosi mukava tyyppi. Harmittaa hänen puolestaan yksilönä, kun ei pääse kisoihin, mutta ei tässä voi tehdä minkäänlaisia poikkeuksia, Vuorinen sanoi.

Johanna Matintalon ja Verneri Suhosen mielipide oli yhtä tymäkkä kuin viidellä muullakin maajoukkuehiihtäjällä. Heistä kumpikin muistutti huippu-urheilun ja venäläisen nationalismin symbioottisesta yhteydestä.

– Venäjän urheilutoimintaa pitkään seuranneena olen huomannut, että urheilumenestys on iso osa Venäjän valtion julkisuuskuvaa. Heille menestys tuntuu merkitsevän valtiollisesti enemmän kuin muilla, Matintalo perusteli.

– Urheilu on Vladimir Putinin vallankäytön väline, eikä venäläisiä urheilijoita pitäisi päästä mihinkään, Suhonen paalutti.

Jasmi Joensuu oli IS:n haastattelemista hiihtäjistä ainoa, joka ei halunnut ottaa kantaa venäläisten osallistumiseen.

– Minä en kommentoi asiaa. Se on päättäjien käsissä, Joensuu totesi.