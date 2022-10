500 miljardin talviparatiisi nousee keskelle aavikkoa – ex-maajoukkuehiihtäjä Martti Jylhä ihmettelee: ”Aika törkeä projekti”

Saudi-Arabia isännöi Aasian talvikisoja 2029 kaupungissa, jota ei ole vielä olemassa.

Saudi-Arabiassa uutisoitiin viime viikolla, että maa isännöi Aasian talvikisoja vuonna 2029. Kisat on määrä järjestää Neomin kaupunkiin rakennettavassa talviurheilukeskuksessa.

Neom on maan hallinnon lippulaivahanke. Projektin tarkoituksena on rakentaa kokonaan uusi kaupunki Akabanlahden rannalle. Hankkeen hintalapuksi on arvioitu hurjat 500 miljardia dollaria, mutta rakentaminen on vasta aivan alkuvaiheessa.

Talviurheilukeskus Trojena on osa jättimäistä hanketta. Keskuksen on tarkoitus aueta vuonna 2026. Valtaosa suorituspaikoista on tulossa sisätiloihin, mutta suunnitelmiin kuuluu myös mm. hiihtoalue ulkoilmaan.

Trojenan on määrä sijaita noin 50 kilometriä Akabanlahden rannalta ja 60 neliökilometrin alue sijaitsee 1­500–2­600 metrin korkeudessa.

Entinen olympiahiihtäjä Martti Jylhä kertoo kuulleensa hankkeesta ja ihmettelee sen mittakaavaa.

– Tiedän tästä vain pintapuolisesti enkä tunne sitä yksityiskohtaisesti. Lähtökohtaisesti näin suomalaisen ex-hiihtäjän näkökulmasta vaikuttaa aika erikoiselta hankkeelta. Varmaan ihan kiva niille, jotka pääsevät harrastamaan, kun eivät muuten pääsisi. Tai jos matkustavat rahalla paikkoihin. Kauhean kestävältä hanke ei vaikuta, Jylhä pohtii.

Jylhä puhui uransakin aikana ilmastonmuutoksen ehkäisystä ja ympäristöystävällisten valintojen tekemisestä.

Trojenan alueen keskilämpötila on noin 10 astetta matalampi kuin keskimäärin Saudi-Arabiassa, mutta varsinaisesta luonnonomaisesta talviparatiisista ei voida puhua.

Jylhä epäilee, että hankkeesta voi kauniista puheista huolimatta tulla ympäristölle varsin kuormittava.

– Kun miettii tätä maailmantilannetta ja ilmastonmuutosta, Euroopan energiakriisiä ja muuta, niin tästä näkökulmasta aika törkeä projekti. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, millaista rakentamista ja kuluttamista siellä tehdään. Siellä on kaikki ne tekosaaret ja kisataan siitä, kuka rakentaa maailman korkeimman rakennuksen. Tämä menee vähän samaan kategoriaan.

Jylhää myös harmittaa, että arvokisat myöntämällä urheiluyhteisö ”sokeasti tukee” tämän tyylistä hanketta.

– Pahimmissa uhkakuvissa maailma näyttää siltä, että talviurheilua voidaan harrastaa vain halleissa ja keinotekoisissa paikoissa. Tässä vaiheessa, kun oikeasti voidaan vielä suosia ulkoilmaurheilua, koko talviurheiluyhteisön pitäisi tehdä töitä sen eteen, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus harrastaa näitä lajeja luonnollisessa ympäristössä.

– Jos joku tällaisen rakentaa, on tässä hankkeessa siinä mielessä tolkkua, että joku näkee tämän jonkinlaisena bisneksenä.

Jylhä, 35, lopetti uransa vuonna 2019. Hän on sittemmin tullut tunnetuksi mm. Leijonien someguruna Tampereen MM-kisojen aikaan. Hän toimii tuottajana Snou Creative -yhtiössä, jonka perustajiin kuuluu mm. Laura Lepistö.

– Hommat Leijonien kanssa jatkuvat tulevan kauden aikana, Jylhä vahvistaa.