Norjan entisellä hiihtotähdellä ei ole riittänyt onnea rakkaudessa.

Ex-maastohiihtotähti Petter Northug, 36, avautui epäonnisesta rakkauselämästään norjalaisohjelmassa, kertoo Expressen.

13-kertainen maailmanmestari kertoi VG:n Harm & Hegseth -sarjassa, ettei ole lukemattomista yrityksistä huolimatta saanut seuraelämäänsä rullaamaan.

– Deittailu ja Petter eivät vain sovi yhteen. Olen varmaan vain yleisesti huono treffailemaan, enkä oikeastaan edes yritä tulla siinä paremmaksi.

Urheilu-ura määritti pitkään Northugin koko elämää ja vaikutti näin myös miehen mahdollisuuksiin käydä treffeillä.

– Olen ollut itsekäs urheilija koko elämäni ajan. Vuodet 2007–2011 olivat yksi jakso elämästäni, jolloin olin ihan omassa kuplassani. Kun sitten erosin ja yritin deittailla uudelleen, asiat menivät oudoiksi.

Northug muisteli ohjelmassa eräitä epäonnistuneita treffejään. Hän oli lähtenyt elokuviin yhdessä deittinsä kanssa, mutta nukahtanut kesken esityksen, sillä oli niin väsynyt päivän treenien päätteeksi.

Bianca Ingrosso jätti Northugin viestin lukematta.

Entisen hiihtotähden lisäksi norjalaisohjelman vieraaksi oli kutsuttu ruotsalaisbloggaaja Bianca Ingrosso, 27.

Kesken haastattelun tuli ilmi, että Northug oli aikoinaan lähestynyt Ingrossoa yksityisviestillä Instagramissa. Hiihtokuningas kiisti väitteen, mutta pian kertomuksen tueksi ruudulle lävähti kuva Northugin lähettämästä viestistä.

– Hei! luki Northugin vuonna 2019 Ingrossolle lähettämässä viestissä.

Yrityksestä huolimatta kaksikon välit eivät lämmenneet, sillä Ingrosso ei koskaan vastannut Northugin yhteydenottoon.

– Mutta minun tiliäni ei myöskään blokattu, joten olen tyytyväinen, entinen hiihtosuuruus lohkaisi ja jatkoi kertomalla, miksi oli päättänyt lähestyä Ingrossoa:

– Olin todennäköisesti lumoutunut, sillä Bianca on Ruotsin suurin julkkis tai ehkä tunnetuin ruotsalainen Norjassa.

Petter Northug päätti menestyksekkään hiihtouransa vuonna 2017. Hän juhli urallaan kahdesti olympiakultaa ja maailmanmestaruutta yhteensä 13 kertaa.

Miehen yksityiselämästä ei riitä yhtä mairittelevaa kerrottavaa, sillä Northug on tuomittu vuosien varrella rattijuopumuksesta, ylinopeudesta ja huumausaineiden hallussapidosta.

Bianca Ingrosso on ruotsalainen yrittäjä ja somevaikuttaja, jolla on Instagramissa yli 1,3 miljoonaa seuraajaa. Hänet on nähty vuosien varrella useissa ruotsalaisissa viihdeohjelmissa.