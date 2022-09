Therese Johaug löysi uuden työn – ”Siitä tulee outoa”

Norjan entinen hiihtotähti toimii jatkossa tv-asiantuntijana.

Therese Johaug on jatkossa NRK:n asiantuntija.

Yksi kaikkien aikojen maastohiihtäjistä, Norjan Therese Johaug, on ottanut seuraavan askeleen elämässään huippu-uran päättymisen jälkeen. Johaug kertoi tiistaina toimivansa jatkossa Norjan yleisradioyhtiön NRK:n asiantuntijana hiihdon maailmancupin osakilpailuissa ja MM-kisoissa.

Johaug, 34, kertoo odottavansa sitä, että pääsee viemään huomion itsestään pois ja pääsemään eroon putkikatseesta, joka on leimallista maailmanluokan urheilijoilla. Nyt tulee tilaisuus jakaa tietoa koko kansalle.

– Mielestäni minulla on paljon tietämystä lajista. Minulla on 15 vuotta maajoukkuekokemusta. Tämä on todella hyvä tilaisuus tuoda sisäpiiritietoa niille, jotka istuvat kotona katsomassa, Johaug kertoo NRK:n verkkosivuilla.

Johaug kertoo, että sopeutuminen olemaan ladun varrella hiihtämisen sijaan on ”outoa”.

– Norjan mestaruuskisoista tulee varmasti erityiset, kun koko maa kerääntyy yhdessä kisojen äärelle. Ja tulee olemaan todella outoa olla Beitostölenissä kauden avauskisoissa. Se on aina sellainen viikonloppu, jota odotti aivan erityisesti. On varmasti outoa olla kulisseissa.

NRK:n urheilun esimies Egil Sundvor iloitsi värväyksestä.

– Olemme riemuissamme, että Therese valitsi NRK:n. Kyseessä on todellinen tähtivärväys. Hän oli aivan ainutlaatuinen urheilija. Hänellä on myös poikkeuksellinen kyky välittää tietonsa lajista tavalla, jonka ihmiset ymmärtävät. Nyt todella odotamme talvea, Sundvor iloitsi.

Johaug vietti vauhdikkaan kesän pitkän ammattilaisuran päättymisen jälkeen. Johaug kertoi bilettäneensä monen vuoden edestä, kun siihen vihdoin aukesi mahdollisuus.