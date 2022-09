Suomen hiihtopomo lataa suorat sanat venäläisten paluusta – tämä on totuus Fisin kannasta, josta leviää väärä tulkinta

Martti Uusitalon mukaan venäläisurheilijoilla ei ole jatkossakaan mitään asiaa hiihdon maailmancupiin.

Maastohiihtopiireissä nousi suuri kohu loppuviikosta.

Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin pääsihteerin Michel Vionin kerrottiin tuolloin lausuneen, että venäläiset ja valkovenäläiset hiihtäjät saatetaan nähdä taas piankin kansainvälisissä kilpailuissa.

Saksalaislehti Bildin mukaan Vion oli sanonut, että venäläisten ja valkovenäläisten paluu maailmancupiin voisi tapahtua nopeastikin, jos Kansainvälinen olympiakomitea KOK päättää suosittaa maiden urheilijoiden hyväksymistä takaisin kilpailuihin.

Lehden mukaan Vion oli sanonut, että Fis aikoo seurata KOK:n suositusta.

Suomen hiihtoliittoa Fisin johtokunnassa edustava Martti Uusitalo kertoo Ilta-Sanomille, että Vionin puheita on tulkittu väärin.

Uusitalo kertoo puhuneensa asiasta Vionin kanssa pian Bildin jutun ilmestymisen jälkeen.

– Hänen lausuntojaan on tulkittu selkeästi väärin. Sellaista tahtotilaa (saada venäläiset ja valkovenäläiset kilpailijat takaisin maailmancupiin) ei ole. Eikä mitään keskusteluja aiheesta ole ollut, Uusitalo sanoo suoraan.

– Michel viittasi puheillaan KOK:n puheenjohtajan Thomas Bachin lausuntoon. Siinä todettiin, että urheilumaailman pitää jossain vaiheessa valmistautua siihen, että venäläiset alkavat jälleen urheilla maailmalla. Se tilanne ei ole nyt.

– Se (venäläisten paluu) vaatii ainakin sen, että sotatoimet loppuvat. Kun aika on, urheilu voi olla ensimmäisiä sillanrakentajia. Mutta se aika ei ole nyt – eikä kukaan meidän hallituksessa oleva henkilö ole nostanut asiaa esille.

Aleksandr Bolshunov ja muut venäläiset ovat saaneet kilpailla keskenään sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

KOK:n tahtotilasta saada venäläisurheilijat takaisin areenoille ei ole epäselvyyttä.

Myös USA:n olympia- ja paralympiakomitean puheenjohtaja Susanne Lyons kertoi aiemmin syyskuussa, että KOK selvittää keinoja, joilla venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat saataisiin takaisin kansainvälisiin urheilukilpailuihin.

Uusitalo kertoo käyneensä keskusteluja myös norjalaiskollegansa Erik Rösten kanssa – ja Röste Vionin.

Vion on Uusitalon mukaan tehnyt selväksi, että tapa, jolla hän puhui, ei ollut oikea.

– Ehkä toimittaja on tulkinnut jotain väärin, ehkä jossain määrin Michel on lausunut huolimattomasti. Hänen tarkoitus oli viitata vain KOK:hon ja Bachiin. Hän sanoi meille, että se oli ”mistake on my side” (hänen virheensä).

Uusitalo alleviivaa vielä erikseen, että Fisin viime keväänä tekemä päätös venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden sulkemisesta on yhä voimassa, eikä tilanne ole heti muuttumassa.

– Jos tällaista esitettäisiinkin, niin oma kantani ja muiden pohjoismaiden olisi aivan selvä. Uskoisin, että niin olisi muiden maidenkin. Ja siis tällaista esitystä ei ole tehty.