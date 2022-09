Marit Björgen jyrähti – on huolissaan Erling Haalandin takia

Marit Björgenin mielestä muut lajit ovat kirineet hiihtoa kiinni Norjassa.

Legendaarinen Marit Björgen on huolissaan maastohiihdon tulevaisuudesta Norjassa.

Björgenin, 42, lisäksi monet muutkin lajin suurnimet, esimerkiksi Therese Johaug, Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby ja Maiken Caspersen Falla, ovat lopettaneet.

Hiihdon asema on Norjassa yhä keskeinen, mutta Björgen pelkää, että lajilla on edessään haastavia aikoja.

– Jalkapallo on nousussa. Meillä on Erling Haaland. Lisäksi yleisurheilussa on isoja tähtiä, eli kilpailu kasvaa. On tärkeää, että hiihtokin tuottaisi tunnettuja hahmoja. Kaikkien tulee tehdä hartiavoimin töitä, jotta hiihto säilyttää asemansa, Björgen jyrähti Dagbladetin mukaan.

Naisten hiihdon mitalisade laimeni jo Björgenin lopettamisen jälkeen. Nyt tilanne uhkaa synketä entisestään, kun 14-kertainen maailmanmestari Johaugkin ripusti monot naulaan.

– Aion tehdä osani hiihdon hyväksi hyödyntämällä kokemustani ja tietopankkiani, Björgen vakuutti.

Norjan hiihtoihmisten huolta kasvattaa se, ettei maan yleisradioyhtiö NRK näytä enää ensi kaudella kaikkia kilpailuja vapailla kanavilla. Kuten Suomessakin, hiihdon tv-oikeudet ovat Norjassa NENT Groupilla.

Yleisö pienenee.

– Hiihtoa näytetään nyt monella kanavalla, mikä aiheuttaa haasteita. Katsojat saattavat olla hämillään, miltä kanavalta maailmancupin kilpailut näytetään minäkin viikonloppuna, Norjan maastohiihdon lajipäällikkö Espen Brejvik tuumi Dagbladetille.

Norjan hiihtäjät saavuttivat Pekingin olympialaisissa viime helmikuussa viisi kultaa, yhden hopean ja kaksi pronssia. Vielä Pyeongchangissa neljä vuotta aikaisemmin Norja kahmi 14 mitalia.

Hiihdon maailmancupkausi alkaa 26. marraskuuta Kuusamon Rukalla.